Переговоры в Стамбуле — Украина передала список похищенных РФ детей российской делегации

2 июня в турецком Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Во время встречи наша делегация передала российскому списку похищенных РФ украинских детей.
Главные тезисы
- Второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле стал известен передачей российской делегации списку похищенных украинских детей.
- Сотрудничество по возвращению похищенных детей рассматривается как ключевой элемент сохранения доверия и обеспечения мира.
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул необходимость вернуть сотни украинских детей, похищенных или задержанных Россией.
Украина передала России список похищенных страной-агрессоркой детей
Об этом пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.
Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей.
Ермак отметил, что возвращение украинских детей является неотъемлемой частью справедливого и длительного мира и ключевым элементом доверия, первым тестом на искренность намерений.
Около 16 часов переговоры между российской и украинской делегациями закончились, они шли примерно час.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Москва получила меморандум от Киева о мирном урегулировании только на украинском и английском языках.
По данным украинской волонтерки Таты Кеплер, основательницы благотворительного проекта "Птицы", более 1,3 миллиона украинских детей остаются на оккупированных территориях, а 744 тысячи украинских детей были похищены Россией.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-