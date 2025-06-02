Переговоры в Стамбуле — Украина передала список похищенных РФ детей российской делегации
Категория
Украина
Дата публикации

Переговоры в Стамбуле — Украина передала список похищенных РФ детей российской делегации

Стамбул
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Источник:  online.ua

2 июня в турецком Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Во время встречи наша делегация передала российскому списку похищенных РФ украинских детей.

Главные тезисы

  • Второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле стал известен передачей российской делегации списку похищенных украинских детей.
  • Сотрудничество по возвращению похищенных детей рассматривается как ключевой элемент сохранения доверия и обеспечения мира.
  • Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул необходимость вернуть сотни украинских детей, похищенных или задержанных Россией.

Украина передала России список похищенных страной-агрессоркой детей

Об этом пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых следует вернуть.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента

По словам Ермака, речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей.

Ермак отметил, что возвращение украинских детей является неотъемлемой частью справедливого и длительного мира и ключевым элементом доверия, первым тестом на искренность намерений.

Ждем ответа. Мяч на поле россии. Настоящая добросовестность — это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать.

Около 16 часов переговоры между российской и украинской делегациями закончились, они шли примерно час.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Москва получила меморандум от Киева о мирном урегулировании только на украинском и английском языках.

По данным украинской волонтерки Таты Кеплер, основательницы благотворительного проекта "Птицы", более 1,3 миллиона украинских детей остаются на оккупированных территориях, а 744 тысячи украинских детей были похищены Россией.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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