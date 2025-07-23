Эрдоган встретился с делегацией Украины в Анкаре перед ее переговорами с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Эрдоган встретился с делегацией Украины в Анкаре перед ее переговорами с РФ

Умеров
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Источник:  Андрей Ермак

23 июля украинская делегация перед переговорами с РФ в Стамбуле встретилась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Главные тезисы

  • Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган встретился с украинской делегацией в Анкаре перед их переговорами с Россией в Стамбуле.
  • На встрече обсуждались вопросы безопасности, региональной стабильности и возможного оборонного сотрудничества между странами.
  • Украина выразила благодарность Турции за поддержку во время войны и готовность к содействию мирным переговорам.

Умеров и Ермак встретились с Эрдоганом в Анкаре

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Передали приветствие и слова благодарности от президента Украины Владимира Зеленского. Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасность поддержки Украины на протяжении всей войны с Россией. Скоординировали позиции перед встречей в Стамбуле, которую сегодня проведет украинская делегация с российской стороной. Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и продолжительного мира для Украины.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Украины

По его словам, стороны говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами.

Благодарны Турции и турецкому народу за последовательную позицию. Также встретились сегодня со старшим советником президента Турецкой Республики Акифом Чагатаем Киличем и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Конструктивный разговор. Благодарны за встречу.

Он также сообщил, что во время встречи речь шла и о необходимости встречи на уровне лидеров государств — президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также российского диктатора Владимира Путина "для перехода к реальным переговорам о завершении войны".

Отмечалось, что по состоянию на 13.45 делегация Украины прибыла в Анкару, где началась первая двусторонняя встреча с турецкими представителями. Затем в Стамбуле, ориентировочно в 19:00, начнется третий раунд переговоров Киева и Москвы.

Президент Владимир Зеленский 23 июля утвердил состав делегации на состоявшиеся в Стамбуле переговоры Украины с Россией. Членами делегации стали представители МИД, Офиса президента, ВСУ, СБУ и ГУР, говорится в указе на сайте президента.

Так, для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России относительно достижения справедливого и устойчивого мира утверждена делегация в таком составе:

  • Руслан Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;

  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента;

  • Александр Дьяков — заместитель начальника штаба командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины;

  • Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;

  • Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;

  • Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;

  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

  • Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

  • Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

  • Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

  • Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба;

  • Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.

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