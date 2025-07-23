Эрдоган встретился с делегацией Украины в Анкаре перед ее переговорами с РФ

23 июля украинская делегация перед переговорами с РФ в Стамбуле встретилась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Умеров и Ермак встретились с Эрдоганом в Анкаре

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Передали приветствие и слова благодарности от президента Украины Владимира Зеленского. Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасность поддержки Украины на протяжении всей войны с Россией. Скоординировали позиции перед встречей в Стамбуле, которую сегодня проведет украинская делегация с российской стороной. Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и продолжительного мира для Украины. Андрей Ермак Руководитель Офиса президента Украины

По его словам, стороны говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами.

Благодарны Турции и турецкому народу за последовательную позицию. Также встретились сегодня со старшим советником президента Турецкой Республики Акифом Чагатаем Киличем и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Конструктивный разговор. Благодарны за встречу. Поделиться

Он также сообщил, что во время встречи речь шла и о необходимости встречи на уровне лидеров государств — президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также российского диктатора Владимира Путина "для перехода к реальным переговорам о завершении войны".

Отмечалось, что по состоянию на 13.45 делегация Украины прибыла в Анкару, где началась первая двусторонняя встреча с турецкими представителями. Затем в Стамбуле, ориентировочно в 19:00, начнется третий раунд переговоров Киева и Москвы.

Президент Владимир Зеленский 23 июля утвердил состав делегации на состоявшиеся в Стамбуле переговоры Украины с Россией. Членами делегации стали представители МИД, Офиса президента, ВСУ, СБУ и ГУР, говорится в указе на сайте президента.

Так, для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России относительно достижения справедливого и устойчивого мира утверждена делегация в таком составе: