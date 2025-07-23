Эрдоган встретился с делегацией Украины в Анкаре перед ее переговорами с РФ

23 июля украинская делегация перед переговорами с РФ в Стамбуле встретилась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.
Главные тезисы
- Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган встретился с украинской делегацией в Анкаре перед их переговорами с Россией в Стамбуле.
- На встрече обсуждались вопросы безопасности, региональной стабильности и возможного оборонного сотрудничества между странами.
- Украина выразила благодарность Турции за поддержку во время войны и готовность к содействию мирным переговорам.
Умеров и Ермак встретились с Эрдоганом в Анкаре
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, стороны говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами.
Он также сообщил, что во время встречи речь шла и о необходимости встречи на уровне лидеров государств — президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также российского диктатора Владимира Путина "для перехода к реальным переговорам о завершении войны".
Отмечалось, что по состоянию на 13.45 делегация Украины прибыла в Анкару, где началась первая двусторонняя встреча с турецкими представителями. Затем в Стамбуле, ориентировочно в 19:00, начнется третий раунд переговоров Киева и Москвы.
Президент Владимир Зеленский 23 июля утвердил состав делегации на состоявшиеся в Стамбуле переговоры Украины с Россией. Членами делегации стали представители МИД, Офиса президента, ВСУ, СБУ и ГУР, говорится в указе на сайте президента.
Так, для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России относительно достижения справедливого и устойчивого мира утверждена делегация в таком составе:
Руслан Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента;
Александр Дьяков — заместитель начальника штаба командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины;
Сергей Кислица — первый заместитель Министра иностранных дел;
Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;
Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба;
Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.
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