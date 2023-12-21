ESFUF надасть більше 700 тис євро на виробництво українських фільмів

Європейський фонд солідарності для українських фільмів (ESFUF) оголосив результати другого конкурсу відбору українських проєктів для фінансової підтримки. Цього разу журі відібрало 18 українських проєктів.

18 українських фільмів отримали фінансування

Проєкти-переможці ESFUF обирала серед 86 заявок. На їх підтримку буде витрачено 761 020 євро, повідомила пресслужба Держкіно.

Серед фільмів, яким нададуть європейську підтримку, вісім художніх та десять документальних. Десять проєктів отримають фінансування на стадії розробки, вісім – на фінальній стадії виробництва.

Проєкти обирало журі, до якого входили продюсерка Маріанна Слот (голова журі), продюсерка Сімона Бауманн, режисер і продюсер Даріуш Яблонський, режисер Тімон Кулмасіс, режисер Ільмар Рааґ, режисерка Інеке Смітс та режисер Аудрюс Стоніс.

Проєкти, що отримали підтримку на стадії розробки (девелопменту):

"Антонівка", режисерка Катерина Горностай

Сума підтримки: 43 800 євро

"Нижній горизонт", режисерка Жанна Озірна

Сума підтримки: 43 800 євро

"Hard sub", режисер Новруз Хікмет

Сума підтримки: 37 500 євро

"Червона зона", режисерка Ірина Цілик

Сума підтримки: 43 800 євро

"Ретенція", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук

Сума підтримки: 43 800 євро

"Гра в сліпоту", режисер Руслан Батицький

Сума підтримки: 43 800 євро

"Дні, які хочеться забути", режисери Єлізавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий, Максим Наконечний

Сума підтримки: 15 000 євро

"Під жовтим небом", режисерка Марина Назаренко

Сума підтримки: 25 000 євро

"Vona", режисерки Ксенія Кравцова та Дарʼя Онищенко

Сума підтримки: 23 600 євро

"Війна в Чорнобилі", режисер Олексій Радинський

Сума підтримки: 25 000 євро

Проєкти, що отримали підтримку на фінальній стадії виробництва:

"Свято хризантем", режисер Семен Мозговий

Сума підтримки: 75 000 євро

"Летіли хмари з великою швидкістю", режисер Роман Островський

Сума підтримки: 39 000 євро

"Татова колискова", режисерка Леся Дяк

Сума підтримки: 50 000 євро

"Displaced", режисерка Ольга Журба

Сума підтримки: 15 000 євро

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова

Сума підтримки: 59 000 євро

"Real", режисер Олег Сенцов

Сума підтримки: 28 160 євро

"Ти – космос", режисер Павло Остріков

Сума підтримки: 74 760 євро

"У повітрі", режисерка Оксана Сигарева

Сума підтримки: 75 000 євро

Європейський фонд солідарності з українським кіно (ESFUF) – ініціатива, започаткована у лютому 2023 року під час Берлінського міжнародного кінофестивалю. Фонд об’єднав 19 партнерів з 16 різних країн, асоціацію European Film Agency Directors (EFAD), 15 її членів та міністерства культури.

Результати першого конкурсного відбору були оголошені під час Каннського кінофестивалю. Тоді журі обрало 11 українських проєктів, загальна сума підтримки склала 523 000 євро.

"20 днів у Маріуполі" став одним з найкращих фільмів року

Видання про кіно Indiewire опублікувало перелік найкращих фільмів 2023 року. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" посіла третє місце в категорії документалістики.

В опитуванні, на основі якого складали рейтинг, взяли участь 156 критиків та журналістів.

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" про захоплення міста армією РФ увійшла в трійку найкращих у своїй категорії.

Найкращою документальною стрічкою стало "Місто Кокомо" про життєві історії темношкірих трансгендерних секс-працівниць з Атланти та Нью-Йорка.

У десятку також увійшли: