ESFUF предоставит более 700 тыс евро на производство украинских фильмов

Европейский фонд солидарности для украинских фильмов (ESFUF) объявил результаты второго конкурса по отбору украинских проектов для финансовой поддержки. В этот раз жюри отобрало 18 украинских проектов.
18 украинских фильмов получили финансирование
Проекты-победители ESFUF выбирали среди 86 заявок. В их поддержку будет израсходовано 761 020 евро, сообщила прессслужба Госкино.
Среди фильмов, которым окажут европейскую поддержку, восемь художественных и десять документальных. Десять проектов получат финансирование на стадии разработки, восемь – на финальной стадии производства.
Проекты выбирало жюри, в которое входили продюсер Марианна Слот (председатель жюри), продюсер Симона Бауманн, режиссер и продюсер Дариуш Яблонский, режиссер Тимон Кулмасис, режиссер Ильмар Рааг, режиссер Инеке Смитс и режиссер Инеке Смитс и режиссер Инеке Смитс.
Проекты, получившие поддержку на стадии разработки (девелопмента):
"Антоновка", режиссер Екатерина Горностай
Сумма поддержки: 43 800 евро
"Нижний горизонт", режиссер Жанна Озирна
Сумма поддержки: 43 800 евро
"Hard sub", режиссер Новруз Хикмет
Сумма поддержки: 37 500 евро
"Красная зона", режиссер Ирина Целик
Сумма поддержки: 43 800 евро
"Ретенция", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Сумма поддержки: 43 800 евро
"Игра в слепоту", режиссер Руслан Батицкий
Сумма поддержки: 43 800 евро
"Дни, которые хочется забыть", режиссеры Елизавета Смит, Алина Горлова, Семен Мозговой, Максим Наконечный
Сумма поддержки: 15 000 евро
"Под желтым небом", режиссер Марина Назаренко
Сумма поддержки: 25 000 евро
"Vona", режиссер Ксения Кравцова и Дарья Онищенко
Сумма поддержки: 23 600 евро
"Война в Чернобыле", режиссер Алексей Радинский
Сумма поддержки: 25 000 евро
Проекты, получившие поддержку на финальной стадии производства:
"Праздник хризантем", режиссер Семен Мозговой
Сумма поддержки: 75 000 евро
"Летели тучи с большой скоростью", режиссер Роман Островский
Сумма поддержки: 39 000 евро
"Папины колыбельная", режиссер Леся Дяк
Сумма поддержки: 50 000 евро
"Displaced", режиссер Ольга Журба
Сумма поддержки: 15 000 евро
"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова
Сумма поддержки: 59 000 евро
"Real", режиссер Олег Сенцов
Сумма поддержки: 28 160 евро
"Ты – космос", режиссер Павел Остриков
Сумма поддержки: 74 760 евро
"В воздухе", режиссер Оксана Сигарева
Сумма поддержки: 75 000 евро
Европейский фонд солидарности с украинским кино (ESFUF) – инициатива, начатая в феврале 2023 года во время Берлинского международного кинофестиваля. Фонд объединил 19 партнеров из 16 разных стран, ассоциацию European Film Agency Directors (EFAD), 15 ее членов и министерства культуры.
Результаты первого конкурсного отбора были объявлены на Каннском кинофестивале. Тогда жюри выбрало 11 украинских проектов, общая сумма поддержки составила 523 000 евро.
"20 дней в Мариуполе" стал одним из лучших фильмов года
Издание о кино Indiewire опубликовало список лучших фильмов 2023 года. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" заняла третье место в категории документалистики.
В опросе, на основе которого составляли рейтинг, приняли участие 156 критиков и журналистов.
Документальная лента "20 дней в Мариуполе" о захвате города армией РФ вошла в тройку лучших в своей категории.
Лучшей документальной лентой стал "Город Кокомо" о жизненных историях темнокожих трансгендерных секс-работниц из Атланты и Нью-Йорка.
В десятку также вошли:
Menus-Plaisirs: Les Troisgros;
De Humani Corporis Fabrica;
"Четыре дочери";
"Наше тело";
"За пределами утопии";
"Тихий маленький голос";
"Миссия";
"Still: фильм о Майкле Дж. Фоксе".
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