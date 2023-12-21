ESFUF предоставит более 700 тыс евро на производство украинских фильмов

Европейский фонд солидарности для украинских фильмов (ESFUF) объявил результаты второго конкурса по отбору украинских проектов для финансовой поддержки. В этот раз жюри отобрало 18 украинских проектов.

18 украинских фильмов получили финансирование

Проекты-победители ESFUF выбирали среди 86 заявок. В их поддержку будет израсходовано 761 020 евро, сообщила прессслужба Госкино.

Среди фильмов, которым окажут европейскую поддержку, восемь художественных и десять документальных. Десять проектов получат финансирование на стадии разработки, восемь – на финальной стадии производства.

Проекты выбирало жюри, в которое входили продюсер Марианна Слот (председатель жюри), продюсер Симона Бауманн, режиссер и продюсер Дариуш Яблонский, режиссер Тимон Кулмасис, режиссер Ильмар Рааг, режиссер Инеке Смитс и режиссер Инеке Смитс и режиссер Инеке Смитс.

Проекты, получившие поддержку на стадии разработки (девелопмента):

"Антоновка", режиссер Екатерина Горностай

Сумма поддержки: 43 800 евро

"Нижний горизонт", режиссер Жанна Озирна

Сумма поддержки: 43 800 евро

"Hard sub", режиссер Новруз Хикмет

Сумма поддержки: 37 500 евро

"Красная зона", режиссер Ирина Целик

Сумма поддержки: 43 800 евро

"Ретенция", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук

Сумма поддержки: 43 800 евро

"Игра в слепоту", режиссер Руслан Батицкий

Сумма поддержки: 43 800 евро

"Дни, которые хочется забыть", режиссеры Елизавета Смит, Алина Горлова, Семен Мозговой, Максим Наконечный

Сумма поддержки: 15 000 евро

"Под желтым небом", режиссер Марина Назаренко

Сумма поддержки: 25 000 евро

"Vona", режиссер Ксения Кравцова и Дарья Онищенко

Сумма поддержки: 23 600 евро

"Война в Чернобыле", режиссер Алексей Радинский

Сумма поддержки: 25 000 евро

Проекты, получившие поддержку на финальной стадии производства:

"Праздник хризантем", режиссер Семен Мозговой

Сумма поддержки: 75 000 евро

"Летели тучи с большой скоростью", режиссер Роман Островский

Сумма поддержки: 39 000 евро

"Папины колыбельная", режиссер Леся Дяк

Сумма поддержки: 50 000 евро

"Displaced", режиссер Ольга Журба

Сумма поддержки: 15 000 евро

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова

Сумма поддержки: 59 000 евро

"Real", режиссер Олег Сенцов

Сумма поддержки: 28 160 евро

"Ты – космос", режиссер Павел Остриков

Сумма поддержки: 74 760 евро

"В воздухе", режиссер Оксана Сигарева

Сумма поддержки: 75 000 евро

Европейский фонд солидарности с украинским кино (ESFUF) – инициатива, начатая в феврале 2023 года во время Берлинского международного кинофестиваля. Фонд объединил 19 партнеров из 16 разных стран, ассоциацию European Film Agency Directors (EFAD), 15 ее членов и министерства культуры.

Результаты первого конкурсного отбора были объявлены на Каннском кинофестивале. Тогда жюри выбрало 11 украинских проектов, общая сумма поддержки составила 523 000 евро.

"20 дней в Мариуполе" стал одним из лучших фильмов года

Издание о кино Indiewire опубликовало список лучших фильмов 2023 года. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" заняла третье место в категории документалистики.

В опросе, на основе которого составляли рейтинг, приняли участие 156 критиков и журналистов.

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" о захвате города армией РФ вошла в тройку лучших в своей категории.

Лучшей документальной лентой стал "Город Кокомо" о жизненных историях темнокожих трансгендерных секс-работниц из Атланты и Нью-Йорка.

В десятку также вошли: