Естонія та Україна спільно вироблятимуть ударні дрони та системи РЕБ

Київ і Таллін домовилися про масштабну співпрацю у сфері оборонної промисловості. Українці поділяться із союзниками унікальним бойовим досвідом, а естонці – високими технологіями.

Україна та Естонія домовилися про нове співробітництво в оборонній сфері

25 квітня у Києві міністри оборони Естонії та України підписали відповідну угоду.

Основними напрямками співробітництва між країнами стануть виробництво ударних безпілотників та дронів-перехоплювачів, а також розробка сучасних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Низка естонських оборонних підприємств уже висловила готовність до роботи з українськими партнерами.

Михайло Федоров прокоментував зустріч з естонським колегою Ганно Певкуром. За його словами, Естонія підтвердила рішення спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні – у 2026 році це близько 110 мільйонів євро.

Федоров також відзначив ефективну роботу Естонії як співлідера ІТ-коаліції, яку вона очолює разом із Люксембургом. Цього року Естонія внесла до коаліції 5,7 мільйонів євро. Загалом завдяки цьому механізму вже залучили близько 1,4 млрд євро на розвиток систем зв'язку та інших технологій, які допомагають Україні мати перевагу на полі бою.