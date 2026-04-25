Эстония и Украина будут совместно производить ударные дроны и системы РЭБ
Источник:  ERR

Киев и Таллинн договорились о масштабном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Украинцы поделятся с союзниками уникальным боевым опытом, а эстонцы – высокими технологиями.

Главные тезисы

  • Основными направлениями сотрудничества между странами станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы.
  • Эстония подтвердила решение направлять как минимум 0,25% ВВП на помощь Украине – в 2026 году это около 110 миллионов евро.

Украина и Эстония договорились о новом сотрудничестве в оборонной сфере

25 апреля в Киеве министры обороны Эстонии и Украины подписали соответствующее соглашение.

Основными направлениями сотрудничества между странами станут производство ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, а также разработка современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ряд эстонских оборонных предприятий уже выразил готовность к работе с украинскими партнерами.

Михаил Федоров прокомментировал встречу с эстонским коллегой Анно Певкуром. По его словам, Эстония подтвердила решение направлять как минимум 0,25% ВВП на помощь Украине — в 2026 году это около 110 миллионов евро.

Федоров также отметил эффективную работу Эстонии как солидера ИТ-коалиции, возглавляемой ею вместе с Люксембургом. В этом году Эстония внесла в коалицию 5,7 миллиона евро. В общем, благодаря этому механизму уже привлекли около 1,4 млрд евро на развитие систем связи и других технологий, которые помогают Украине иметь преимущество на поле боя.

Также министр поблагодарил эстонцев за дополнительные 13 миллионов евро взноса в механизм PURL для оперативного закрытия приоритетных потребностей Сил обороны.

