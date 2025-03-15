"Фагот" зізнався, якими для нього були перші дні повномасштабної війни
Категорія
Культура
Дата публікації

"Фагот" зізнався, якими для нього були перші дні повномасштабної війни

Фагот
Джерело:  online.ua

Український співак та фронтмен гурту "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта відверто розповів, чому вирішив стати добровольцем буквально у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Головні тези:

  • Олег “Фагот” Михайлюта пояснив, чому вирішив стати добровольцем у батальйоні “Реванш”.
  • Співак визнав, що рішення було складним, але він усвідомив, що це єдиний вірний вибір у ситуації, що склалася.

“Фагот” розповів про свій вибір

14 березня, коли в Україні святкували День добровольця, артист вирішив згадати, як вирішив піти у батальйон "Реванш", щоб захищати батьківщину від ворога.

Олег не приховує, що це рішення було дійсно складним.

Це був третій день головного кіпішу мого життя, було трохи лячно, але я розумів, що бігти ніхто нікуди не буде. Так я потрапив в "Реванш". Дякую, брати, за розуміння та підтримку, — написав Михайлюта в своєму Facebook та показав фото з початку своєї служби.

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

“Фагот” відверто зізнався, що не хотів міняти мікрофрон на зброю та вбивати ворога.

Проте в один з моментів співак усвідомив, що іншого вибору у нього немає.

Я не хочу нікого вбивати, але коли тебе хочуть знищити, а ти хочеш жити, вибору в тебе не багато, і ти ідеш та вчитися… Низький уклін кожному добровольцю, — підсумував Олег.

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

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