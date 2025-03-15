"Фагот" зізнався, якими для нього були перші дні повномасштабної війни

Український співак та фронтмен гурту "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта відверто розповів, чому вирішив стати добровольцем буквально у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Головні тези:
- Олег “Фагот” Михайлюта пояснив, чому вирішив стати добровольцем у батальйоні “Реванш”.
- Співак визнав, що рішення було складним, але він усвідомив, що це єдиний вірний вибір у ситуації, що склалася.
“Фагот” розповів про свій вибір
14 березня, коли в Україні святкували День добровольця, артист вирішив згадати, як вирішив піти у батальйон "Реванш", щоб захищати батьківщину від ворога.
Олег не приховує, що це рішення було дійсно складним.
“Фагот” відверто зізнався, що не хотів міняти мікрофрон на зброю та вбивати ворога.
Проте в один з моментів співак усвідомив, що іншого вибору у нього немає.
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