"Фагот" признался, какими для него были первые дни полномасштабной войны

Украинский певец и фронтмен группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта откровенно рассказал, почему решил стать добровольцем буквально в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

"Фагот" рассказал о своем выборе

14 марта, когда в Украине праздновали День добровольца, артист решил вспомнить, как решил присоединиться к батальону "Реванш", чтобы защищать родину от врага.

Олег не скрывает, что это решение было действительно сложным.

Это был третий день главного кипиша моей жизни, было немного пугающе, но я понимал, что бежать никто никуда не будет. Так я попал в "Реванш". Благодарю, братья, за понимание и поддержку, — написал Михайлюта в своем Facebook и показал фото с начала своей службы. Поделиться

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Фагот откровенно признался, что не хотел менять микрофрон на оружие и убивать врага.

Однако в один из моментов певец осознал, что другого выбора у него нет.

Я не хочу никого убивать, но когда тебя хотят уничтожить, а ты хочешь жить, выбора у тебя не много, и ты идешь и учишся… Низкий поклон каждому добровольцу, — подытожил Олег. Поделиться