"Фагот" признался, какими для него были первые дни полномасштабной войны

Украинский певец и фронтмен группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта откровенно рассказал, почему решил стать добровольцем буквально в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.
Главные тезисы
- Олег “Фагот” Михайлюта объяснил, почему решил стать добровольцем в батальоне “Реванш”.
- Певец признал, что решение было сложным, но он осознал, что это единственный верный выбор в сложившейся ситуации.
"Фагот" рассказал о своем выборе
14 марта, когда в Украине праздновали День добровольца, артист решил вспомнить, как решил присоединиться к батальону "Реванш", чтобы защищать родину от врага.
Олег не скрывает, что это решение было действительно сложным.
Фагот откровенно признался, что не хотел менять микрофрон на оружие и убивать врага.
Однако в один из моментов певец осознал, что другого выбора у него нет.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-