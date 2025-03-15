"Фагот" признался, какими для него были первые дни полномасштабной войны
Категория
Культура
Дата публикации

"Фагот" признался, какими для него были первые дни полномасштабной войны

"Фагот" рассказал о своем выборе
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Источник:  online.ua

Украинский певец и фронтмен группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта откровенно рассказал, почему решил стать добровольцем буквально в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Главные тезисы

  • Олег “Фагот” Михайлюта объяснил, почему решил стать добровольцем в батальоне “Реванш”.
  • Певец признал, что решение было сложным, но он осознал, что это единственный верный выбор в сложившейся ситуации.

"Фагот" рассказал о своем выборе

14 марта, когда в Украине праздновали День добровольца, артист решил вспомнить, как решил присоединиться к батальону "Реванш", чтобы защищать родину от врага.

Олег не скрывает, что это решение было действительно сложным.

Это был третий день главного кипиша моей жизни, было немного пугающе, но я понимал, что бежать никто никуда не будет. Так я попал в "Реванш". Благодарю, братья, за понимание и поддержку, — написал Михайлюта в своем Facebook и показал фото с начала своей службы.

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Фагот откровенно признался, что не хотел менять микрофрон на оружие и убивать врага.

Однако в один из моментов певец осознал, что другого выбора у него нет.

Я не хочу никого убивать, но когда тебя хотят уничтожить, а ты хочешь жить, выбора у тебя не много, и ты идешь и учишся… Низкий поклон каждому добровольцу, — подытожил Олег.

Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

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