Фактичне замороження війни РФ проти України — США представили свій план союзникам
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Фактичне замороження війни РФ проти України — США представили свій план союзникам

США
Джерело:  Bloomberg

США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною, включно з описом умов припинення бойових дій і послаблення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.

Головні тези:

  • США представили свої пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною, включно з умовами припинення бойових дій.
  • Планом США передбачено фактичне замороження війни між РФ та Україною, що може призвести до послаблення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.
  • Пропозиція адміністрації Трампа може призвести до залишення українських окупованих територій під контролем Росії та блокування можливості Києва вступити до НАТО.

США пропонують фактичне замороження війни РФ проти України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 18 квітня, що адміністрація Трампа готова відмовитися від своїх мирних зусиль, якщо прогрес не буде швидко досягнутий. Проте віцепрезидент США Дж. Д. Венс заявив у Римі, що він «оптимістично налаштований» щодо шансів завершити війну.

За словами європейських чиновників, обізнаних з цим питанням, контури плану США були оприлюднені під час зустрічі в Парижі 17 квітня.

Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви. Прагнення Києва вступити до НАТО також не будуть розглядатися.

Один із посадовців, який говорив з Bloomberg на умовах анонімності, заявив, що згадані плани не будуть "остаточним врегулюванням", а європейські союзники України не визнаватимуть її окуповані території російськими.

Посадовці також підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Росія не погодиться припинити бойові дії, і наголосили на важливості надання Україні гарантій безпеки для забезпечення будь-якої угоди.

Джерела видання відмовилися надати додаткові подробиці, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

Паризькі переговори включали зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом , а також обговорення між Рубіо та радниками з національної безпеки та перемовниками з Франції, Німеччини, Великобританії та України.

Раніше Bloomberg повідомляв, що офіційні особи США хочуть забезпечити повне припинення вогню протягом декількох тижнів. Союзники знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення.

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