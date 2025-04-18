Фактическая заморозка войны РФ против Украины — США представили свой план союзникам

США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая описание условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

США предлагают фактическую заморозку войны РФ против Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 18 апреля, что администрация Трампа готова отказаться от своих мирных усилий, если прогресс не будет быстро достигнут.

По словам европейских чиновников, осведомленных по этому вопросу, контуры плана США были обнародованы во время встречи в Париже 17 апреля.

Это предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы. Стремление Киева вступить в НАТО также не будет рассматриваться.

Один из чиновников, говоривший с Bloomberg на условиях анонимности, заявил, что упомянутые планы не будут "окончательным урегулированием", а европейские союзники Украины не будут признавать ее оккупированные территории российскими. Поделиться

Чиновники также подчеркнули, что переговоры будут безрезультатными, если Россия не согласится прекратить боевые действия, и отметили важность предоставления Украине гарантий безопасности для обеспечения любого соглашения.

Источники издания отказались предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.

Парижские переговоры включали в себя встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителем США Стивом Виткоффом, а также обсуждение между Рубио и советниками по национальной безопасности и переговорщиками из Франции, Германии, Великобритании и Украины.