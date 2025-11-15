Фанати не впізнали Джима Керрі після нової операції — фото

63-річний голлівудський актор Джим Керрі вирішив поборотися за свою молодість та зробити операцію на обличчі. Деякі шанувальники зірки зазначають, що тепер він виглядає набагато ліпше, а деякі фани зізнаються, що просто його не впізнають.

Що Джим Керрі зробив зі своїм обличчям

Журналісти попросили експертку з естетичної хірургії, докторку Міллісент Ровело прокоментувати вражаючі зміни у зовнішності зірки.

Фото: скриншот

Вона уважно проаналізувала світлини з прем’єри "Їжак Сонік 3" у грудні минулого року та карди його останньої появи на публіці.

Міллісент Ровело озвучила припущення, що Керрі зробив верхню блефаропластику — операцію з підтяжки повік.

Вона звернула увагу на те, що минулого року в актора було багато надлишкової шкіри на верхніх повіках, яка нависала над зовнішніми кутиками очей.

На нових фото можна помітити, що цей надлишок зник, що робить очі помітно більшими й круглішими.

Міллісент Ровело звертає увагу на те, що зараз очі Керрі нагадують його зовнішність у молоді роки.

Що важливо розуміти, блефаропластика — досить поширена процедура серед літніх людей.

На решті обличчя Керрі спеціалістка не бачить слідів хірургічних втручань, проте вважає, що актор отримав значні ін'єкції ботоксу, через що його лоб виглядає неприродно гладким і "замороженим".

