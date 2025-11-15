Фанати не впізнали Джима Керрі після нової операції — фото

63-річний голлівудський актор Джим Керрі вирішив поборотися за свою молодість та зробити операцію на обличчі. Деякі шанувальники зірки зазначають, що тепер він виглядає набагато ліпше, а деякі фани зізнаються, що просто його не впізнають.
Головні тези:
- Експертка з хірургії краси вважає, що була проведена верхня блефаропластика.
- Фанати поділилися змішаними враженнями від зовнішніх змін актора.
Що Джим Керрі зробив зі своїм обличчям
Журналісти попросили експертку з естетичної хірургії, докторку Міллісент Ровело прокоментувати вражаючі зміни у зовнішності зірки.
Вона уважно проаналізувала світлини з прем’єри "Їжак Сонік 3" у грудні минулого року та карди його останньої появи на публіці.
Міллісент Ровело озвучила припущення, що Керрі зробив верхню блефаропластику — операцію з підтяжки повік.
Вона звернула увагу на те, що минулого року в актора було багато надлишкової шкіри на верхніх повіках, яка нависала над зовнішніми кутиками очей.
На нових фото можна помітити, що цей надлишок зник, що робить очі помітно більшими й круглішими.
Міллісент Ровело звертає увагу на те, що зараз очі Керрі нагадують його зовнішність у молоді роки.
Що важливо розуміти, блефаропластика — досить поширена процедура серед літніх людей.
Як фанати реагують на зміни в зовнішності Керрі:
Він красивий у будь-якому віці;
Я люблю Джима за талант, а не за те, як він виглядає;
Чесно, не впізнала його з першого погляду;
Це його вибір — цілком підтримую"!;
Мені подобається, він не надто змінився.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-