Фанати не впізнали Джима Керрі після нової операції — фото
Джим Керрі
Джерело:  Radar Online

63-річний голлівудський актор Джим Керрі вирішив поборотися за свою молодість та зробити операцію на обличчі. Деякі шанувальники зірки зазначають, що тепер він виглядає набагато ліпше, а деякі фани зізнаються, що просто його не впізнають.

Головні тези:

  • Експертка з хірургії краси вважає, що була проведена верхня блефаропластика.
  • Фанати поділилися змішаними враженнями від зовнішніх змін актора.

Що Джим Керрі зробив зі своїм обличчям

Журналісти попросили експертку з естетичної хірургії, докторку Міллісент Ровело прокоментувати вражаючі зміни у зовнішності зірки.

Фото: скриншот

Вона уважно проаналізувала світлини з прем’єри "Їжак Сонік 3" у грудні минулого року та карди його останньої появи на публіці.

Міллісент Ровело озвучила припущення, що Керрі зробив верхню блефаропластику — операцію з підтяжки повік.

Вона звернула увагу на те, що минулого року в актора було багато надлишкової шкіри на верхніх повіках, яка нависала над зовнішніми кутиками очей.

На нових фото можна помітити, що цей надлишок зник, що робить очі помітно більшими й круглішими.

Міллісент Ровело звертає увагу на те, що зараз очі Керрі нагадують його зовнішність у молоді роки.

Що важливо розуміти, блефаропластика — досить поширена процедура серед літніх людей.

На решті обличчя Керрі спеціалістка не бачить слідів хірургічних втручань, проте вважає, що актор отримав значні ін’єкції ботоксу, через що його лоб виглядає неприродно гладким і "замороженим".

Як фанати реагують на зміни в зовнішності Керрі:

  • Він красивий у будь-якому віці;

  • Я люблю Джима за талант, а не за те, як він виглядає;

  • Чесно, не впізнала його з першого погляду;

  • Це його вибір — цілком підтримую"!;

  • Мені подобається, він не надто змінився.

