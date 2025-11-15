Фанаты не узнали Джима Керри после новой операции — фото
Что Джим Керри сделал со своим лицом

Что Джим Керри сделал со своим лицом
Читати українською
Источник:  Radar Online

63-летний голливудский актер Джим Керри решил сразиться за свою молодость и сделать операцию на лице. Некоторые поклонники звезды отмечают, что теперь он выглядит гораздо лучше, а некоторые фаны признаются, что его просто не узнают.

Главные тезисы

  • Эксперт по хирургии красоты считает, что была проведена верхняя блефаропластика.
  • Фанаты поделились смешанными впечатлениями от внешних трансформаций актера.

Что Джим Керри сделал со своим лицом

Журналисты попросили эксперта по эстетической хирургии, доктора Миллисента Ровело прокомментировать впечатляющие изменения во внешности звезды.

Фото: скриншот

Она внимательно проанализировала фотографии с премьеры "Еж Соник 3" в декабре прошлого года и карды его последнего появления на публике.

Миллисент Ровело озвучила предположение, что Керри совершил верхнюю блефаропластику — операцию по подтяжке век.

Она обратила внимание на то, что в прошлом году у актера было много избыточной кожи на верхних веках, нависающей над наружными уголками глаз.

На новых фото можно заметить, что этот излишек исчез, что делает глаза заметно больше и круглее.

Миллисент Ровело обращает внимание на то, что сейчас глаза Керри напоминают его облик в молодые годы.

Что важно понимать, блефаропластика — довольно распространенная процедура среди пожилых людей.

В остальном лицо Керри специалист не видит следов хирургических вмешательств, однако считает, что актер получил значительные инъекции ботокса, из-за чего его лоб выглядит неестественно гладким и "замороженным".

Как фанаты реагируют на изменения в облике Керри:

  • Он красив в любом возрасте;

  • Я люблю Джима за талант, а не за то, как он выглядит;

  • Честно, не узнала его с первого взгляда;

  • Это его выбор — полностью поддерживаю!";

  • Мне нравится, он не сильно изменился.

