Федеральні агенти США знову застрелили людину в Міннеаполісі

У Міннеаполісі федеральні агенти застрелили ще одну людину під час операцій з імміграційного контролю. Губернатор Міннесоти Тім Волз закликав адміністрацію президента Дональда Трампа негайно припинити ці дії в штаті, пише Reuters.
Головні тези:
- Федеральні агенти США знову використали вогнепальну зброю в Міннеаполісі, що спричинило протести та засудження влади штату.
- Губернатор Міннесоти закликав припинити операції з імміграційного контролю та вивести агентів з штату.
- Це вже другий смертельний випадок за участю федеральних агентів у Міннеаполісі, що викликало хвильові протести та критику тактики силових операцій.
У Міннеаполісі агентами ICE вбито 37-річного чоловіка
Про інцидент повідомив губернатор Міннесоти Тім Волз, який заявив, що зранку відбулося «чергове жахливе застосування вогнепальної зброї федеральними агентами».
Влада Міннеаполіса підтвердила, що розслідує повідомлення про стрілянину на півдні міста. Мешканців закликали зберігати спокій і не наближатися до району, де стався інцидент.
Повідомляється, що загиблий - білий чоловік 37 років.
Після вбивства чоловіка протести спалахнули у Міннесоті з новою силою.
Це вже другий смертельний випадок за участі федеральних агентів у Міннеаполісі за останній час. На початку січня під час подібної операції була застрелена 37-річна Рене Ніколь Гуд — громадянка США та мати трьох дітей. Її загибель викликала хвилю протестів і різку критику тактики федеральних сил з боку місцевої влади та правозахисників.
Наразі федеральні відомства не оприлюднили детальних пояснень щодо обставин останньої стрілянини. Місцева та штатна влада наполягають на негайному перегляді й припиненні імміграційних силових операцій на території Міннесоти.
