Федеральні агенти США знову застрелили людину в Міннеаполісі

У Міннеаполісі федеральні агенти застрелили ще одну людину під час операцій з імміграційного контролю. Губернатор Міннесоти Тім Волз закликав адміністрацію президента Дональда Трампа негайно припинити ці дії в штаті, пише Reuters.

У Міннеаполісі агентами ICE вбито 37-річного чоловіка

Про інцидент повідомив губернатор Міннесоти Тім Волз, який заявив, що зранку відбулося «чергове жахливе застосування вогнепальної зброї федеральними агентами».

У дописі в соцмережі X він назвав подію «огидною» та закликав президента зупинити операцію і вивести з Міннесоти «тисячі жорстоких і непідготовлених офіцерів». Поширити

Влада Міннеаполіса підтвердила, що розслідує повідомлення про стрілянину на півдні міста. Мешканців закликали зберігати спокій і не наближатися до району, де стався інцидент.

Повідомляється, що загиблий - білий чоловік 37 років.

Після вбивства чоловіка протести спалахнули у Міннесоті з новою силою.

Це вже другий смертельний випадок за участі федеральних агентів у Міннеаполісі за останній час. На початку січня під час подібної операції була застрелена 37-річна Рене Ніколь Гуд — громадянка США та мати трьох дітей. Її загибель викликала хвилю протестів і різку критику тактики федеральних сил з боку місцевої влади та правозахисників.

Наразі федеральні відомства не оприлюднили детальних пояснень щодо обставин останньої стрілянини. Місцева та штатна влада наполягають на негайному перегляді й припиненні імміграційних силових операцій на території Міннесоти.