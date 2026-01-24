Федеральные агенты США снова застрелили человека в Миннеаполисе

В Миннеаполисе федеральные агенты застрелили еще одного человека во время операций по иммиграционному контролю. Губернатор Миннесоты Тим Уолз призвал администрацию президента Дональда Трампа немедленно прекратить эти действия в штате, пишет Reuters.
Главные тезисы
- Федеральные агенты США застрелили еще одного человека в Миннеаполисе во время операции по иммиграционному контролю.
- Губернатор Миннесоты призвал президента прекратить действия федеральных агентов в штате.
В Миннеаполисе агентами ICE убит 37-летний мужчина
Об инциденте сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолз, заявивший, что утром произошло «очередное ужасное применение огнестрельного оружия федеральными агентами».
Власти Миннеаполиса подтвердили, что расследуют сообщения о стрельбе на юге города. Жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к району, где произошел инцидент.
Сообщается, что погибший — белый мужчина 37 лет.
После убийства мужчины протесты вспыхнули в Миннесоте с новой силой.
Это уже второй смертельный случай с участием федеральных агентов в Миннеаполисе за последнее время. В начале января во время подобной операции была застрелена 37-летняя Рене Николь Гуд — гражданка США и мать троих детей. Ее гибель вызвала волну протестов и резкую критику тактики федеральных сил со стороны местных властей и правозащитников.
В настоящее время федеральные ведомства не обнародовали детальные объяснения обстоятельств последней стрельбы. Местные и штатные власти настаивают на немедленном пересмотре и прекращении иммиграционных силовых операций на территории Миннесоты.
