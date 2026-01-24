Федеральные агенты США снова застрелили человека в Миннеаполисе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Федеральные агенты США снова застрелили человека в Миннеаполисе

Миннеаполис
Читати українською
Источник:  Reuters

В Миннеаполисе федеральные агенты застрелили еще одного человека во время операций по иммиграционному контролю. Губернатор Миннесоты Тим Уолз призвал администрацию президента Дональда Трампа немедленно прекратить эти действия в штате, пишет Reuters.

Главные тезисы

  • Федеральные агенты США застрелили еще одного человека в Миннеаполисе во время операции по иммиграционному контролю.
  • Губернатор Миннесоты призвал президента прекратить действия федеральных агентов в штате.

В Миннеаполисе агентами ICE убит 37-летний мужчина

Об инциденте сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолз, заявивший, что утром произошло «очередное ужасное применение огнестрельного оружия федеральными агентами».

В сообщении в соцсети X он назвал событие «отвратительным» и призвал президента остановить операцию и вывести из Миннесоты «тысячи жестоких и неподготовленных офицеров».

Власти Миннеаполиса подтвердили, что расследуют сообщения о стрельбе на юге города. Жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к району, где произошел инцидент.

Сообщается, что погибший — белый мужчина 37 лет.

После убийства мужчины протесты вспыхнули в Миннесоте с новой силой.

Это уже второй смертельный случай с участием федеральных агентов в Миннеаполисе за последнее время. В начале января во время подобной операции была застрелена 37-летняя Рене Николь Гуд — гражданка США и мать троих детей. Ее гибель вызвала волну протестов и резкую критику тактики федеральных сил со стороны местных властей и правозащитников.

В настоящее время федеральные ведомства не обнародовали детальные объяснения обстоятельств последней стрельбы. Местные и штатные власти настаивают на немедленном пересмотре и прекращении иммиграционных силовых операций на территории Миннесоты.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство украинки Ирины Заруцкой. В США подписали специальный закон
Власти США принимают новые решения после убийства украинки Заруцкой
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Трагедия в Миннеаполисе. Иммиграционный агент США застрелил женщину
Миннеаполис
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп назвал протестующих в штате Миннесота "проплаченными агитаторами и мятежниками"
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?