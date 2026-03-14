Фейковий енергетичний тероризм. РФ розпочала масштабну кампанію дискредитації України в Європі

В Європі розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія, мета якої - дискредитувати Україну через фейкові звинувачення в "енергетичному тероризмі".
Головні тези:
- Росія веде дезінформаційну кампанію в Європі, намагаючись дискредитувати Україну через фейкові звинувачення в енергетичному тероризмі.
- Ціль РФ полягає в посіванні недовіри між Україною та її європейськими партнерами, щоб послабити міжнародну підтримку.
РФ розпочала масштабну кампанію дискредитації України в Європі
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російські ресурси поширюють маніпулятивні твердження, нібито Київ планує зупинити постачання енергоносіїв до ЄС.
Зокрема, пропаганда просуває наративи про те, що ніби "енергетичний шантаж України загрожує європейцям", а нафтопровід "Дружба" та газові маршрути перебувають під загрозою перекриття з боку української влади.
У ЦПД наголошують, що ці заяви не мають жодного підтвердження.
Аналітики зазначають, що насправді саме РФ використовує ресурси як зброю та інструмент геополітичного тиску. Окрім інформаційних атак, ворог продовжує фізичне знищення інфраструктури.
Саме Росія відмовляється завершувати війну і винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-