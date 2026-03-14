Фейковый энергетический терроризм. РФ начала масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе

В Европе началась масштабная дезинформационная кампания, цель которой - дискредитировать Украину из-за фейковых обвинений в "энергетическом терроризме".
Главные тезисы
- Россия начала масштабную кампанию дезинформации в Европе для дискредитации Украины из-за фейковых обвинений в “энергетическом терроризме”.
- Целью РФ является ослабление международной поддержки Украины путем распространения манипулятивных утверждений и нарративов.
РФ начала масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Российские ресурсы распространяют манипулятивные утверждения, что Киев планирует остановить поставки энергоносителей в ЕС.
В частности, пропаганда продвигает нарративы о том, что "энергетический шантаж Украины угрожает европейцам", а нефтепровод "Дружба" и газовые маршруты находятся под угрозой перекрытия со стороны украинских властей.
В ЦПИ отмечают, что эти заявления не имеют никакого подтверждения.
Аналитики отмечают, что именно РФ использует ресурсы как оружие и инструмент геополитического давления. Кроме информационных атак, враг продолжает физическое уничтожение инфраструктуры.
Именно Россия отказывается завершать войну и виновата в обстрелах энергетической инфраструктуры, влияющих на страны Европы.
