Фейковый энергетический терроризм. РФ начала масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе
Фейковый энергетический терроризм. РФ начала масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе

В Европе началась масштабная дезинформационная кампания, цель которой - дискредитировать Украину из-за фейковых обвинений в "энергетическом терроризме".

Главные тезисы

  • Россия начала масштабную кампанию дезинформации в Европе для дискредитации Украины из-за фейковых обвинений в “энергетическом терроризме”.
  • Целью РФ является ослабление международной поддержки Украины путем распространения манипулятивных утверждений и нарративов.

РФ начала масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российские ресурсы распространяют манипулятивные утверждения, что Киев планирует остановить поставки энергоносителей в ЕС.

В частности, пропаганда продвигает нарративы о том, что "энергетический шантаж Украины угрожает европейцам", а нефтепровод "Дружба" и газовые маршруты находятся под угрозой перекрытия со стороны украинских властей.

В ЦПИ отмечают, что эти заявления не имеют никакого подтверждения.

Цель Кремля — посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки.

Аналитики отмечают, что именно РФ использует ресурсы как оружие и инструмент геополитического давления. Кроме информационных атак, враг продолжает физическое уничтожение инфраструктуры.

Именно Россия отказывается завершать войну и виновата в обстрелах энергетической инфраструктуры, влияющих на страны Европы.

