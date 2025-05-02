Феномен мозку та свідомості. Вчені здійснили новий прорив

Свідомість — як здатність пізнавати довкілля і себе за допомогою уваги, мислення та розуму, усвідомленості та саморефлексії — є центром людського буття. Проте досі науковці не знають певне, у якій частині мозку вона виникає. Лише нещодавно вони представили нову теорію.

Де виникає свідомість

Нова теорія вчених базується на те, що свідомість може розташовуватися у задній частину мозку.

У межах нового масштабного дослідження нейробіологи вимірювали електричну та магнітну активність мозку, а також його кровотік у сотень людей.

Що важливо розуміти, вимірювання здійснювали у 12 лабораторіях Штатів, Європи та Китаю, поки учасники експерименту переглядали різні зображення.

За словами науковців, таким чином вони хотіли відстежити активність мозку.

Фото: unsplash.com

Вчені дійшли висновку, що свідомість може виникати у сенсорних зонах у задній частині мозку — саме вони обробляють зображення і звук.

Свідомість — це те, що ми відчуваємо, коли бачимо тостер або обличчя умовної Джилл.Це не те ж саме, що дії, пов'язані з цим відчуттям, як-от натискання кнопки або промовляння: "Я бачу Джилл", — пояснив автор дослідження Крістоф Кох. Поширити

Варто зазначити, що раніше були популярні лише 2 провідні наукові теорії про свідомість.

Одна з них спирається на те, що свідомість матеріалізується в передній частині мозку.