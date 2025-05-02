Феномен мозку та свідомості. Вчені здійснили новий прорив
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Феномен мозку та свідомості. Вчені здійснили новий прорив

Де виникає свідомість
Джерело:  Nature

Свідомість — як здатність пізнавати довкілля і себе за допомогою уваги, мислення та розуму, усвідомленості та саморефлексії — є центром людського буття. Проте досі науковці не знають певне, у якій частині мозку вона виникає. Лише нещодавно вони представили нову теорію.

Головні тези:

  • Дослідники провели масштабне дослідження, вимірюючи активність мозку сотень людей у 12 лабораторіях по всьому світу.
  • Раніше популярними були лише дві наукові теорії про розташування свідомості.

Де виникає свідомість

Нова теорія вчених базується на те, що свідомість може розташовуватися у задній частину мозку.

У межах нового масштабного дослідження нейробіологи вимірювали електричну та магнітну активність мозку, а також його кровотік у сотень людей.

Що важливо розуміти, вимірювання здійснювали у 12 лабораторіях Штатів, Європи та Китаю, поки учасники експерименту переглядали різні зображення.

За словами науковців, таким чином вони хотіли відстежити активність мозку.

Фото: unsplash.com

Вчені дійшли висновку, що свідомість може виникати у сенсорних зонах у задній частині мозку — саме вони обробляють зображення і звук.

Свідомість — це те, що ми відчуваємо, коли бачимо тостер або обличчя умовної Джилл.Це не те ж саме, що дії, пов'язані з цим відчуттям, як-от натискання кнопки або промовляння: "Я бачу Джилл", — пояснив автор дослідження Крістоф Кох.

Варто зазначити, що раніше були популярні лише 2 провідні наукові теорії про свідомість.

Одна з них спирається на те, що свідомість матеріалізується в передній частині мозку.

А інша стверджує, що свідомість виникає в результаті взаємодії та співпраці різних частин мозку.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як 30 хвилин вправ впливають на мозок — пояснення вчених
спорт
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як мозок впливає на любов до шкідливої їжі — цікаві результати дослідження
Шкідлива їжа
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Мозок перетворився на скло. Учені оприлюднили висновки нового дослідження
мозок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?