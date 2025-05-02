Феномен мозку та свідомості. Вчені здійснили новий прорив

Свідомість — як здатність пізнавати довкілля і себе за допомогою уваги, мислення та розуму, усвідомленості та саморефлексії — є центром людського буття. Проте досі науковці не знають певне, у якій частині мозку вона виникає. Лише нещодавно вони представили нову теорію.
Головні тези:
- Дослідники провели масштабне дослідження, вимірюючи активність мозку сотень людей у 12 лабораторіях по всьому світу.
- Раніше популярними були лише дві наукові теорії про розташування свідомості.
Де виникає свідомість
Нова теорія вчених базується на те, що свідомість може розташовуватися у задній частину мозку.
У межах нового масштабного дослідження нейробіологи вимірювали електричну та магнітну активність мозку, а також його кровотік у сотень людей.
Що важливо розуміти, вимірювання здійснювали у 12 лабораторіях Штатів, Європи та Китаю, поки учасники експерименту переглядали різні зображення.
За словами науковців, таким чином вони хотіли відстежити активність мозку.
Вчені дійшли висновку, що свідомість може виникати у сенсорних зонах у задній частині мозку — саме вони обробляють зображення і звук.
Варто зазначити, що раніше були популярні лише 2 провідні наукові теорії про свідомість.
Одна з них спирається на те, що свідомість матеріалізується в передній частині мозку.
А інша стверджує, що свідомість виникає в результаті взаємодії та співпраці різних частин мозку.
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