Феномен мозга и сознания. Ученые совершили новый прорыв

Сознание – как способность познавать окружающую среду и себя посредством внимания, мышления и разума, осознанности и саморефлексии – является центром человеческого бытия. Однако до сих пор ученые не знают, в какой части мозга оно возникает. Только недавно они представили новую теорию.
Главные тезисы
- Исследователи провели масштабное исследование, измеряя активность мозга сотен людей в 12 лабораториях по всему миру.
- Раньше популярными были только две научные теории о расположении сознания.
Где возникает сознание
Новая теория ученых базируется на том, что сознание может размещаться в задней части мозга.
В рамках нового масштабного исследования нейробиологи измеряли электрическую и магнитную активность мозга, а также его кровоток у сотен людей.
Что важно понимать, измерения производились в 12 лабораториях Штатов, Европы и Китая, пока участники эксперимента просматривали различные изображения.
По словам ученых, таким образом, они хотели отследить активность мозга.
Ученые пришли к выводу, что сознание может возникать в сенсорных зонах в задней части мозга — именно они обрабатывают изображение и звук.
Стоит отметить, что ранее были популярны только две ведущие научные теории о сознании.
Одна из них опирается на то, что сознание материализуется в передней части мозга.
А другая утверждает, что сознание возникает в результате взаимодействия и сотрудничества разных частей мозга.
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