Феномен мозга и сознания. Ученые совершили новый прорыв

Сознание – как способность познавать окружающую среду и себя посредством внимания, мышления и разума, осознанности и саморефлексии – является центром человеческого бытия. Однако до сих пор ученые не знают, в какой части мозга оно возникает. Только недавно они представили новую теорию.

Где возникает сознание

Новая теория ученых базируется на том, что сознание может размещаться в задней части мозга.

В рамках нового масштабного исследования нейробиологи измеряли электрическую и магнитную активность мозга, а также его кровоток у сотен людей.

Что важно понимать, измерения производились в 12 лабораториях Штатов, Европы и Китая, пока участники эксперимента просматривали различные изображения.

По словам ученых, таким образом, они хотели отследить активность мозга.

Фото: unsplash.com

Ученые пришли к выводу, что сознание может возникать в сенсорных зонах в задней части мозга — именно они обрабатывают изображение и звук.

Сознание — это то, что мы чувствуем, когда видим тостер или лицо условной Джилл. Это не то же самое, что действия, связанные с этим ощущением, как нажатие кнопки или произнесение: "Я вижу Джилл", — объяснил автор исследования Кристоф Кох. Поделиться

Стоит отметить, что ранее были популярны только две ведущие научные теории о сознании.

Одна из них опирается на то, что сознание материализуется в передней части мозга.