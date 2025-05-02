Феномен мозга и сознания. Ученые совершили новый прорыв
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Феномен мозга и сознания. Ученые совершили новый прорыв

Где возникает сознание
Читати українською
Источник:  Nature

Сознание – как способность познавать окружающую среду и себя посредством внимания, мышления и разума, осознанности и саморефлексии – является центром человеческого бытия. Однако до сих пор ученые не знают, в какой части мозга оно возникает. Только недавно они представили новую теорию.

Главные тезисы

  • Исследователи провели масштабное исследование, измеряя активность мозга сотен людей в 12 лабораториях по всему миру.
  • Раньше популярными были только две научные теории о расположении сознания.

Где возникает сознание

Новая теория ученых базируется на том, что сознание может размещаться в задней части мозга.

В рамках нового масштабного исследования нейробиологи измеряли электрическую и магнитную активность мозга, а также его кровоток у сотен людей.

Что важно понимать, измерения производились в 12 лабораториях Штатов, Европы и Китая, пока участники эксперимента просматривали различные изображения.

По словам ученых, таким образом, они хотели отследить активность мозга.

Фото: unsplash.com

Ученые пришли к выводу, что сознание может возникать в сенсорных зонах в задней части мозга — именно они обрабатывают изображение и звук.

Сознание — это то, что мы чувствуем, когда видим тостер или лицо условной Джилл. Это не то же самое, что действия, связанные с этим ощущением, как нажатие кнопки или произнесение: "Я вижу Джилл", — объяснил автор исследования Кристоф Кох.

Стоит отметить, что ранее были популярны только две ведущие научные теории о сознании.

Одна из них опирается на то, что сознание материализуется в передней части мозга.

А другая утверждает, что сознание возникает в результате взаимодействия и сотрудничества разных частей мозга.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как 30 минут упражнений влияют на мозг – объяснение ученых
спорт
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как мозг влияет на любовь к вредной пище — интересные результаты исследования
Вредная еда
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Мозг превратился в стекло. Ученые обнародовали выводы нового исследования
мозок

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?