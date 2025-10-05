Феномен темної матерії. Відомий астрофізик новою гіпотезою
Темна матерія - існує чи ні?

На переконання авторитетного канадського астрофізика з Університету Оттави Раджендра Гупта, наукова спільнота повинна розглянути нову модель Всесвіту, яка розцінює темну матерію як "космічну ілюзію". 

Головні тези:

  • Гупта вважає, що константи Всесвіту все-таки можуть змінюватися з часом.
  • Він припустив, що саме старіння Всесвіту призводить до ефектів, схожих на темну матерію.

Більшість науковців давно схиляються до думки, що Всесвітом керують сили, що знаходяться поза межами видимості й навіть розуміння.

На переконання наукової спільноти, темна матерія утримує галактики разом за допомогою додаткової гравітації, а темна енергія керує розширенням Всесвіту.

Однак Раджендра Гупта неочікувано для всіх вирішив кинути виклик цій теорії, що сподобалося не всім.

Він почав стверджувати, що ключові закони природи можуть трансформувати на тлі старіння Всесвіту.

На його думку, темна матерія може бути лише ілюзорною конструкцією, вигаданою для пояснення даних, які насправді відображають ослаблення природних сил.

В основі гіпотези Гупти знаходиться ідея про те, що константи Всесвіту , такі як швидкість світла чи сила гравітації, не обов'язково залишатимуться абсолютними вічно. Натомість вони можуть дуже повільно змінюватися, оскільки Всесвіт змінюється та старіє з часом. Якщо це так, то ця повільна зміна основних законів фізики потенційно може призвести до ефектів, дуже схожих на темну матерію та темну енергію.

