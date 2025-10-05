Феномен темної матерії. Відомий астрофізик новою гіпотезою

На переконання авторитетного канадського астрофізика з Університету Оттави Раджендра Гупта, наукова спільнота повинна розглянути нову модель Всесвіту, яка розцінює темну матерію як "космічну ілюзію".

Темна матерія - існує чи ні?

Більшість науковців давно схиляються до думки, що Всесвітом керують сили, що знаходяться поза межами видимості й навіть розуміння.

На переконання наукової спільноти, темна матерія утримує галактики разом за допомогою додаткової гравітації, а темна енергія керує розширенням Всесвіту.

Однак Раджендра Гупта неочікувано для всіх вирішив кинути виклик цій теорії, що сподобалося не всім.

Він почав стверджувати, що ключові закони природи можуть трансформувати на тлі старіння Всесвіту.

На його думку, темна матерія може бути лише ілюзорною конструкцією, вигаданою для пояснення даних, які насправді відображають ослаблення природних сил.