Феномен темной материи. Известный астрофизик поразил новой гипотезой

В основе гипотезы Гупты находится идея о том, что константы Вселенной, такие как скорость света или сила гравитации, не обязательно остаются абсолютными вечно. Вместо этого они могут очень медленно меняться, поскольку Вселенная меняется и стареет со временем. Если это так, то это медленное изменение основных законов физики может привести к эффектам, очень похожим на темную материю и темную энергию.