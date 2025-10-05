Феномен темной материи. Известный астрофизик поразил новой гипотезой
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Феномен темной материи. Известный астрофизик поразил новой гипотезой

Темная материя – существует или нет?
Читати українською

По мнению авторитетного канадского астрофизика из Университета Оттавы Раджендра Гупта, научное сообщество должно рассмотреть новую модель Вселенной, которая расценивает темную материю как "космическую иллюзию".

Главные тезисы

  • Гупта считает, что константы Вселенной могут изменяться со временем.
  • Он предположил, что именно старение Вселенной приводит к эффектам, похожим на темную материю.

Большинство ученых давно склоняются к мнению, что Вселенной руководят силы, находящиеся вне видимости и даже вне нашего понимания.

По мнению научного сообщества, темная материя удерживает галактики вместе с помощью дополнительной гравитации, а темная энергия управляет расширением Вселенной.

Однако Раджендра Гупта неожиданно для всех решил бросить вызов этой теории.

Он начал утверждать, что ключевые законы природы могут трансформироваться на фоне старения Вселенной.

По его мнению, темная материя может быть лишь иллюзорной конструкцией, придуманной для объяснения данных, которые на самом деле отражают ослабление природных сил.

В основе гипотезы Гупты находится идея о том, что константы Вселенной, такие как скорость света или сила гравитации, не обязательно остаются абсолютными вечно. Вместо этого они могут очень медленно меняться, поскольку Вселенная меняется и стареет со временем. Если это так, то это медленное изменение основных законов физики может привести к эффектам, очень похожим на темную материю и темную энергию.

