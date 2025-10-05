Феномен темной материи. Известный астрофизик поразил новой гипотезой

По мнению авторитетного канадского астрофизика из Университета Оттавы Раджендра Гупта, научное сообщество должно рассмотреть новую модель Вселенной, которая расценивает темную материю как "космическую иллюзию".
Главные тезисы
- Гупта считает, что константы Вселенной могут изменяться со временем.
- Он предположил, что именно старение Вселенной приводит к эффектам, похожим на темную материю.
Темная материя – существует или нет?
Большинство ученых давно склоняются к мнению, что Вселенной руководят силы, находящиеся вне видимости и даже вне нашего понимания.
По мнению научного сообщества, темная материя удерживает галактики вместе с помощью дополнительной гравитации, а темная энергия управляет расширением Вселенной.
Однако Раджендра Гупта неожиданно для всех решил бросить вызов этой теории.
Он начал утверждать, что ключевые законы природы могут трансформироваться на фоне старения Вселенной.
По его мнению, темная материя может быть лишь иллюзорной конструкцией, придуманной для объяснения данных, которые на самом деле отражают ослабление природных сил.
