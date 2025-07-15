Феноменальні здібності. Що можуть передбачити собаки

Багато людей у той чи інший час звертали увагу на те, якими незвичними здібностями володіють їхні домашні улюбленці, насамперед собаки. Вчені дійшли висновку, що дійсно є низка подій, які хвостаті можуть передбачати — і це не вигадки.

Загальний стан здоров’я господаря

Саме завдяки нюху собаки здатні розпізнавати хвороби, адже на їхньому тлі відбуваються зміни хімічного складу організму людини.

До прикладу, у разі діабету вони чують запахи, пов’язані з гіперглікемією та гіпоглікемією, пише Parade Pets.

Також домашні улюбленці можуть попереджати за 15-45 хвилин своїх господарів про наближення епілептичного нападу.

Вагітність та пологи

Тут також ключову роль відіграє запах, адже саме він дає можливість собаці розпізнати відповідні гормони та феромони.

Все тому, що гормони змінюють природній запах людини й собака це може відчувати нюховими рецепторами, яких в неї 220 мільйонів, тоді як в людини лише 5 мільйонів. Поширити

Емоції людини

Окрім запаху, собаки здатні зчитувати мову тіла людини, вираз обличчя, перепади настрою та зміну емоційного стану.

Науково вдалося довести, що вони чітко відчувають присутність "негативних людей", тобто, тих, в кого нестабільні емоції.

Природні явища

Домашні улюбленці знають про наближення стихійних лих.