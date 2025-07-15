Феноменальные способности. Что могут предсказать собаки

Многие из нас в то или иное время обращали внимание на то, какими необычными способностями обладают домашние любимцы, прежде всего собаки. Ученые пришли к выводу, что действительно есть ряд событий, которые хвостатые могут предсказывать — и это не выдумки.

Общее состояние здоровья хозяина

Именно благодаря обонянию собаки способны распознавать болезни, ведь на их фоне происходят изменения химического состава организма человека.

К примеру, в случае диабета они слышат запахи, связанные с гипергликемией и гипогликемией, пишет Parade Pets.

Также домашние питомцы могут предупреждать за 15-45 минут своих хозяев о приближении эпилептического приступа.

Беременность и роды

Здесь также ключевую роль играет запах, ведь именно он позволяет собаке распознать соответствующие гормоны и феромоны.

Все потому, что гормоны изменяют естественный запах человека и собака может чувствовать обонятельными рецепторами, которых у нее 220 миллионов, тогда как у человека всего 5 миллионов. Поделиться

Эмоции человека

Помимо запаха собаки способны считывать язык тела человека, выражение лица, перепады настроения и изменение эмоционального состояния.

Научно удалось доказать, что они четко чувствуют присутствие "негативных людей", то есть тех, у кого нестабильные эмоции.

Природные явления

Домашние любимцы знают о приближении стихийных бедствий.