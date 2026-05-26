Ferrari представила свій перший електрокар Luce — фото та відео
На автомобільний ринок вривається довгоочікувана новиника Luce — саме таку назву отримав перший повністю електричний автомобіль від італійської компанії Ferrari N.V.

  • Дизайнери вирішили поєднати сучасні цифрові технології та фізичні елементи керування.
  • Ця автіка отримала нове кермо з переробленого алюмінію.
  • Ціна стартує від від 550 000 євро.

Варто звернути увагу на те, що досі на ринку більшість електричних суперкарів, зберігали традиційну середньомоторну архітектуру.

Однак Ferrari не побоялася ризикнути та створила абсолютно нову концепцію.

Як зазначили в компанії, зовнішній вигляд та інтер'єр Luce — це копітка робота студії LoveFrom.

Окрім того, наголошується, що електрокар налічує 4 електромотори — по одному на кожне колесо. Загальна потужність сягає 1035 к.с. — саме це дає можливість розганятися до 100 км/год за 2,5 секунди.

Максимальна швидкість — близько 309 км/год, а запас ходу становить приблизно 530 км.

Також новинка може похихуватися батарею ємністю 122 кВт·год та сучасною 800-вольтовою архітектурою.

За словами розробників, Luce заявлений як дійсно практично автіка із салоном на п'ять місць та великим багажним відділенням.

Однією з ключових особливостей стала складна система керування рухом. Спеціальний блок управління аналізує параметри автомобіля до 200 разів на секунду та контролює роботу кожного колеса окремо. Luce отримав систему векторизації тяги на всіх колесах, активну підвіску та нову версію фірмової системи Side Slip Control.

