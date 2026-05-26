Ferrari представила свой первый электрокар Luce — фото и видео

На автомобильный рынок врывается долгожданная новинка Luce — именно такое название получил первый полностью электрический автомобиль от итальянской компании Ferrari NV.
Главные тезисы
- Дизайнеры решили совместить современные цифровые технологии и физические элементы управления.
- Эта машина получила новый руль из переработанного алюминия.
- Цена стартует от 550 000 евро.
Электрокар Luce — все интересные подробности о новинке
Стоит обратить внимание на то, что до сих пор на рынке большинство электрических суперкаров сохраняли традиционную среднемоторную архитектуру.
Однако Ferrari не побоялась рискнуть и создала совершенно новую концепцию.
Как отметили в компании, внешний вид и интерьер Luce — это кропотливая работа студии LoveFrom.
Кроме того, указано, что электрокар насчитывает 4 электромотора — по одному на каждое колесо. Общая мощность достигает 1035 л.с. — именно это позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.
Максимальная скорость — около 309 км/ч, а запас хода составляет примерно 530 км.
Также новинка может похвастаться батареей емкостью 122 кВтч и современной 800-вольтовой архитектурой.
По словам разработчиков, Luce заявлен как действительно практичный автомобиль с салоном на пять мест и большим багажным отделением.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-