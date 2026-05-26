Ferrari представила свой первый электрокар Luce — фото и видео

На автомобильный рынок врывается долгожданная новинка Luce — именно такое название получил первый полностью электрический автомобиль от итальянской компании Ferrari NV.

Электрокар Luce — все интересные подробности о новинке

Стоит обратить внимание на то, что до сих пор на рынке большинство электрических суперкаров сохраняли традиционную среднемоторную архитектуру.

Однако Ferrari не побоялась рискнуть и создала совершенно новую концепцию.

Как отметили в компании, внешний вид и интерьер Luce — это кропотливая работа студии LoveFrom.

Кроме того, указано, что электрокар насчитывает 4 электромотора — по одному на каждое колесо. Общая мощность достигает 1035 л.с. — именно это позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Максимальная скорость — около 309 км/ч, а запас хода составляет примерно 530 км.

Также новинка может похвастаться батареей емкостью 122 кВтч и современной 800-вольтовой архитектурой.

По словам разработчиков, Luce заявлен как действительно практичный автомобиль с салоном на пять мест и большим багажным отделением.