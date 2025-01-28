В Стокгольме полиция задержала мужчину, пытавшегося на автомобиле въехать на территорию посольства России.
Главные тезисы
- Мужчина на автомобиле пытался протаранить посольство России в Стокгольме, что вызвало задержание со стороны полиции.
- Задержанный гражданин, вероятно, имел гражданство Украины и ранее совершал нападения на российское посольство в Швеции.
- Представители посольства утверждают, что задержанный был признан "психически неадекватным" и имел историю провокаций против России.
Что известно об инциденте вблизи посольства РФ в Стокгольме
Представители посольства РФ в Швеции утверждают, что задержанный мужчина якобы владеет гражданством Украины.
Дипломатическое представительство РФ расположено на улице Йорвельсгатан.
Известно, что по подозрению в попытке незаконного проникновения на территорию российского посольства задержан мужчина в возрасте 45 лет.
Согласно заявлению российской стороны, инцидент произошел около 7 утра, а за рулем автомобиля, который "пытался протаранить" ворота, якобы находился гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции.
Никакой серьезный ущерб Посольству не нанесен.
В посольстве утверждают, что задержанный — в 2015 и 2018 годах уже совершал нападения на посольство и торгпредство РФ в Швеции, он якобы признан "психически неадекватным", шведские власти направляли его на соответствующее лечение.
Что известно о провокациях российских дипломатов
Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года. Эта провокация россиян спровоцировала дискуссии о надежности служб безопасности.
Инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой принимала участие "небольшая группа" дипломатов посольства России.
В один из моментов группа россиян откололась от экскурсии и проникла в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и выгнала оттуда.
Как оказалось, сразу после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение спикеров обеих палат.
В нем говорилось, что больше нельзя приглашать российских дипломатов в парламент Великобритании.
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