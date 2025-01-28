В Стокгольме полиция задержала мужчину, пытавшегося на автомобиле въехать на территорию посольства России.

Что известно об инциденте вблизи посольства РФ в Стокгольме

Представители посольства РФ в Швеции утверждают, что задержанный мужчина якобы владеет гражданством Украины.

Полиция арестовала мужчину, пытавшегося проехать через ворота российского посольства на Кунгсхольмене в Стокгольме, отмечают шведские СМИ. Поделиться

Дипломатическое представительство РФ расположено на улице Йорвельсгатан.

Посольство России в Стокгольме

Известно, что по подозрению в попытке незаконного проникновения на территорию российского посольства задержан мужчина в возрасте 45 лет.

Мы арестовали его за попытку грубого проникновения на чужую территорию, подтвердил инцидент представитель полиции Дэниел Викдаль. Поделиться

Согласно заявлению российской стороны, инцидент произошел около 7 утра, а за рулем автомобиля, который "пытался протаранить" ворота, якобы находился гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции.

Никакой серьезный ущерб Посольству не нанесен.

В посольстве утверждают, что задержанный — в 2015 и 2018 годах уже совершал нападения на посольство и торгпредство РФ в Швеции, он якобы признан "психически неадекватным", шведские власти направляли его на соответствующее лечение.

Что известно о провокациях российских дипломатов

Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года. Эта провокация россиян спровоцировала дискуссии о надежности служб безопасности.

Инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой принимала участие "небольшая группа" дипломатов посольства России.

В один из моментов группа россиян откололась от экскурсии и проникла в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и выгнала оттуда.

Как оказалось, сразу после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение спикеров обеих палат.

В нем говорилось, что больше нельзя приглашать российских дипломатов в парламент Великобритании.