Медведев угрожает польским дипломатам из-за закрытия генконсульства РФ в Познани

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев с ненормативной лексикой и угрозами убийством обратился к польским дипломатам. Экс-президент РФ свирепствует из-за закрытия генерального консульства России в Познани.

«Bóbr kurwa!» — Медведев набросился с угрозами на Польшу

Так, с угрозами и бранью, отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на новость о закрытии генконсульства России в Познани.

По его словам, поляки "нарываются на неприятности" и напомнил о практике "скорого правосудия" для послов "из враждебных стран".

Those Polacks are cruisin’ for a bruisin’. They’re shutting down our consulate and considering expelling our ambassador. In the 1920s, justice was swift for envoys from enemy countries. Andreyev, Blyumkin and poor German ambassador von Mirbach are examples.

Bóbr kurwa! pic.twitter.com/OXAaGOnn8v — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 24, 2024

Эти поляки рыскают в поисках тумаков. Они закрывают наше консульство и думают о высылке нашего посла. В 1920-х годах правосудие было скорым для посланников из враждебных стран. Андреев, Блумкин и бедный немецкий посол фон Мирбах — вот примеры, — цинично говорит Медведев, вспоминая убийства россиянами иностранных дипломатов. Поделиться

Тем временем 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани должны покинуть Польшу из-за закрытия российского диппредставительства. Среди тех, кто должен уехать, три дипломата, сообщили в польском МИД.

Польша закрывает еще одно консульство РФ

22 октября шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.

Глава МИД Польши обратил внимание на то, что страна-агрессор РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.