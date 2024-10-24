Медведев угрожает польским дипломатам из-за закрытия генконсульства РФ в Познани

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев с ненормативной лексикой и угрозами убийством обратился к польским дипломатам. Экс-президент РФ свирепствует из-за закрытия генерального консульства России в Познани.
Главные тезисы
- Медведев проявил агрессивное поведение и угрожает польским дипломатам из-за закрытия генерального консульства России в Познани.
- Закрытие консульства в Познани стало ответным мероприятием на гибридную войну и попытки диверсий со стороны РФ на польской территории.
- Польша приняла решение выслать 10 сотрудников генконсульства РФ из-за закрытия дипмиссии России, подчеркнув свое твердое намерение защищать интересы страны и поляков.
«Bóbr kurwa!» — Медведев набросился с угрозами на Польшу
Так, с угрозами и бранью, отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на новость о закрытии генконсульства России в Познани.
По его словам, поляки "нарываются на неприятности" и напомнил о практике "скорого правосудия" для послов "из враждебных стран".
Those Polacks are cruisin’ for a bruisin’. They’re shutting down our consulate and considering expelling our ambassador. In the 1920s, justice was swift for envoys from enemy countries. Andreyev, Blyumkin and poor German ambassador von Mirbach are examples.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 24, 2024
Bóbr kurwa! pic.twitter.com/OXAaGOnn8v
Тем временем 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани должны покинуть Польшу из-за закрытия российского диппредставительства. Среди тех, кто должен уехать, три дипломата, сообщили в польском МИД.
Польша закрывает еще одно консульство РФ
22 октября шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.
Глава МИД Польши обратил внимание на то, что страна-агрессор РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.
Как министр иностранных дел, мой долг решительно реагировать. Первый шаг — закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, защищаем поляков.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-