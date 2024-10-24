Медведев угрожает польским дипломатам из-за закрытия генконсульства РФ в Познани
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Медведев угрожает польским дипломатам из-за закрытия генконсульства РФ в Познани

Медведев
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Источник:  online.ua

Одиозный российский политик Дмитрий Медведев с ненормативной лексикой и угрозами убийством обратился к польским дипломатам. Экс-президент РФ свирепствует из-за закрытия генерального консульства России в Познани.

Главные тезисы

  • Медведев проявил агрессивное поведение и угрожает польским дипломатам из-за закрытия генерального консульства России в Познани.
  • Закрытие консульства в Познани стало ответным мероприятием на гибридную войну и попытки диверсий со стороны РФ на польской территории.
  • Польша приняла решение выслать 10 сотрудников генконсульства РФ из-за закрытия дипмиссии России, подчеркнув свое твердое намерение защищать интересы страны и поляков.

«Bóbr kurwa!» — Медведев набросился с угрозами на Польшу

Так, с угрозами и бранью, отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на новость о закрытии генконсульства России в Познани.

По его словам, поляки "нарываются на неприятности" и напомнил о практике "скорого правосудия" для послов "из враждебных стран".

Эти поляки рыскают в поисках тумаков. Они закрывают наше консульство и думают о высылке нашего посла. В 1920-х годах правосудие было скорым для посланников из враждебных стран. Андреев, Блумкин и бедный немецкий посол фон Мирбах — вот примеры, — цинично говорит Медведев, вспоминая убийства россиянами иностранных дипломатов.

Тем временем 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани должны покинуть Польшу из-за закрытия российского диппредставительства. Среди тех, кто должен уехать, три дипломата, сообщили в польском МИД.

Польша закрывает еще одно консульство РФ

22 октября шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.

Глава МИД Польши обратил внимание на то, что страна-агрессор РФ ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.

Как министр иностранных дел, мой долг решительно реагировать. Первый шаг — закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, защищаем поляков.

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