Медведєв погрожує польським дипломатам через закриття генконсульства РФ у Познані

Одіозний російський політик Дмитро Медведєв з ненормативною лексикою і погрозами вбивством звернувся до польських дипломатів. Експрезидент РФ лютує через закриття генерального консульства Росії у Познані.

«Bóbr kurwa!» — Медведєв накинувся з погрозами на Польщу

Так, з погрозами і лайкою, відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на новину про закриття генконсульства Росії у Познані.

За його словами, поляки «нариваються на неприємності» і нагадав про практику «швидкого правосуддя» для послів «із ворожих країн».

Those Polacks are cruisin’ for a bruisin’. They’re shutting down our consulate and considering expelling our ambassador. In the 1920s, justice was swift for envoys from enemy countries. Andreyev, Blyumkin and poor German ambassador von Mirbach are examples.

Bóbr kurwa! pic.twitter.com/OXAaGOnn8v — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 24, 2024

Ці поляки нишпорять у пошуках тумаків. Вони закривають наше консульство та подумують про висилку нашого посла. У 1920-х роках правосуддя було швидким для посланців із ворожих країн. Андрєєв, Блюмкін та бідний німецький посол фон Мірбах — ось приклади, — цинічно говорить Медведєв, пригадуючи вбивства росіянами іноземних дипломатів. Поширити

Тим часом 10 співробітників генконсульства РФ у Познані мають залишити Польщу через закриття російського диппредставництва. Серед тих, хто має виїхати, три дипломати, повідомили у польському МЗС.

Польща закриває ще одне консульство РФ

22 жовтня шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Глава МЗС Польщі звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.