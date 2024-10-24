Медведєв погрожує польським дипломатам через закриття генконсульства РФ у Познані

Одіозний російський політик Дмитро Медведєв з ненормативною лексикою і погрозами вбивством звернувся до польських дипломатів. Експрезидент РФ лютує через закриття генерального консульства Росії у Познані.
Головні тези:
- Медведєв погрожує полякам через закриття генконсульства РФ у Познані, нагадуючи про практику “швидкого правосуддя” для послів із ворожих країн.
- 10 співробітників генконсульства РФ у Познані мають залишити Польщу, що є наслідком закриття диппредставництва Росії.
- Польща закриває ще одне консульство РФ у місті Познань через гібридну війну та спроби диверсій на польській території з боку РФ.
«Bóbr kurwa!» — Медведєв накинувся з погрозами на Польщу
Так, з погрозами і лайкою, відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на новину про закриття генконсульства Росії у Познані.
За його словами, поляки «нариваються на неприємності» і нагадав про практику «швидкого правосуддя» для послів «із ворожих країн».
Those Polacks are cruisin’ for a bruisin’. They’re shutting down our consulate and considering expelling our ambassador. In the 1920s, justice was swift for envoys from enemy countries. Andreyev, Blyumkin and poor German ambassador von Mirbach are examples.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 24, 2024
Bóbr kurwa! pic.twitter.com/OXAaGOnn8v
Тим часом 10 співробітників генконсульства РФ у Познані мають залишити Польщу через закриття російського диппредставництва. Серед тих, хто має виїхати, три дипломати, повідомили у польському МЗС.
Польща закриває ще одне консульство РФ
22 жовтня шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.
Глава МЗС Польщі звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.
Як міністр закордонних справ, мій обов'язок — рішуче реагувати. Перший крок — закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків.
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