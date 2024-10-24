Медведєв погрожує польським дипломатам через закриття генконсульства РФ у Познані
Категорія
Політика
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Медведєв погрожує польським дипломатам через закриття генконсульства РФ у Познані

Медведєв
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Джерело:  online.ua

Одіозний російський політик Дмитро Медведєв з ненормативною лексикою і погрозами вбивством звернувся до польських дипломатів. Експрезидент РФ лютує через закриття генерального консульства Росії у Познані.

Головні тези:

  • Медведєв погрожує полякам через закриття генконсульства РФ у Познані, нагадуючи про практику “швидкого правосуддя” для послів із ворожих країн.
  • 10 співробітників генконсульства РФ у Познані мають залишити Польщу, що є наслідком закриття диппредставництва Росії.
  • Польща закриває ще одне консульство РФ у місті Познань через гібридну війну та спроби диверсій на польській території з боку РФ.

«Bóbr kurwa!» — Медведєв накинувся з погрозами на Польщу

Так, з погрозами і лайкою, відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на новину про закриття генконсульства Росії у Познані.

За його словами, поляки «нариваються на неприємності» і нагадав про практику «швидкого правосуддя» для послів «із ворожих країн».

Ці поляки нишпорять у пошуках тумаків. Вони закривають наше консульство та подумують про висилку нашого посла. У 1920-х роках правосуддя було швидким для посланців із ворожих країн. Андрєєв, Блюмкін та бідний німецький посол фон Мірбах — ось приклади, — цинічно говорить Медведєв, пригадуючи вбивства росіянами іноземних дипломатів.

Тим часом 10 співробітників генконсульства РФ у Познані мають залишити Польщу через закриття російського диппредставництва. Серед тих, хто має виїхати, три дипломати, повідомили у польському МЗС.

Польща закриває ще одне консульство РФ

22 жовтня шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Глава МЗС Польщі звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Як міністр закордонних справ, мій обов'язок — рішуче реагувати. Перший крок — закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків.

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