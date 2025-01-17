Их просто выгнали. Дипломаты РФ устроили провокацию в парламенте Британии

Согласно данным издания The Guardian, российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года.
Главные тезисы
- После инцидента члены парламента получили предупреждение о приглашении российских дипломатов в здание.
- Российскому послу и дипломатам запрещено посещать парламент с 2022 года из-за войны против Украины.
Дипломаты РФ снова оказались в эпицентре скандала
Как удалось узнать журналистам, инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой принимала участие "небольшая группа" дипломатов посольства России.
В один из моментов группа россиян откололась от экскурсии и проникла в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и просто выгнала оттуда.
Несмотря на это проблем избежать все равно не удалось.
К чему привела новая провокация россиян
Как оказалось, сразу после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение спикеров обеих палат.
В нем речь шла о том, что больше нельзя приглашать российских дипломатов в парламент Великобритании.
Что важно понимать, российскому послу, дипломатам и работникам посольства РФ в Лондоне запрещено посещать парламент Британии с 2022 года, когда страна-агрессорка Россия начала полномасштабную войну против Украины.
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