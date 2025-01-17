Их просто выгнали. Дипломаты РФ устроили провокацию в парламенте Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Их просто выгнали. Дипломаты РФ устроили провокацию в парламенте Британии

парламент Британии
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Источник:  The Guardian

Согласно данным издания The Guardian, российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года.

Главные тезисы

  • После инцидента члены парламента получили предупреждение о приглашении российских дипломатов в здание.
  • Российскому послу и дипломатам запрещено посещать парламент с 2022 года из-за войны против Украины.

Дипломаты РФ снова оказались в эпицентре скандала

Как удалось узнать журналистам, инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой принимала участие "небольшая группа" дипломатов посольства России.

В один из моментов группа россиян откололась от экскурсии и проникла в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и просто выгнала оттуда.

Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед проникшими в британский парламент Кремлем. Ситуация не идеальна, но их поймали до того, как был причинен какой-либо ущерб, — заверил представителей медиа один из инсайдеров в парламенте Британии.

Несмотря на это проблем избежать все равно не удалось.

К чему привела новая провокация россиян

Как оказалось, сразу после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение спикеров обеих палат.

В нем речь шла о том, что больше нельзя приглашать российских дипломатов в парламент Великобритании.

Как официально аккредитованный представитель российского правительства, российского посла не следует приветствовать в стенах парламента до дальнейшего сообщения. Это касается всех других российских дипломатов и сотрудников посольства России, аккредитованных в Великобритании, — было сказано в письме, которое получили в свое распоряжение представитли СМИ.

Что важно понимать, российскому послу, дипломатам и работникам посольства РФ в Лондоне запрещено посещать парламент Британии с 2022 года, когда страна-агрессорка Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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