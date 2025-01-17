Їх просто вигнали. Дипломати РФ влаштували провокацію у парламенті Британії

Згідно з даними видання The Guardian, російські дипломати проникли в закриту зону парламенту Великої Британії у грудні 2024 року. Ця провокація росіян спровокувала дискусії стосовно надійності служб безпеки.
Головні тези:
- Після інциденту члени парламенту отримали попередження щодо запрошення російських дипломатів у будівлю.
- Російському послу та дипломатам заборонено відвідувати парламент з 2022 року через війну проти України.
Дипломати РФ знову опинилися в епіцентрі скандалу
Як вдалося дізнатися журналістам, інцидент стався під час публічної екскурсії британським парламентом, у якій брала участь "невелика група" дипломатів посольства Росії.
В один з моментів група росіян відкололася від екскурсії та проникла до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Там охорона їх виявила і просто вигнала звідти.
Попри це, проблем уникнути все одно не вдалося.
До чого призвела нова провокація росіян
Як виявилося, одразу після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат.
У ньому йшлося про те, що більше не можна запрошувати російських дипломатів до парламенту Великої Британії.
Що важливо розуміти, російському послу, дипломатам і працівникам посольства РФ у Лондоні заборонено відвідувати парламент Британії з 2022 року, коли країна-агресорка Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
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