У Стокгольмі поліція затримала чоловіка, який намагався на автомобілі в'їхати на територію посольства Росії.
Головні тези:
- У Стокгольмі поліція затримала громадянина, який на автомобілі намагався протаранити посольство РФ.
- Затриманий чоловік, імовірно, мав громадянство України та раніше вчиняв напади на посольство Росії у Швеції.
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Що відомо про інцидент поблизу посольства РФ у Стокгольмі
Представники посольства РФ у Швеції стверждують, що затриманий чоловік нібито має громадянство України.
Дипломатичне представництво РФ розташоване на вулиці Йорвельсгатан.
Відомо, що за підозрою у спробі незаконного проникнення на територію російського посольства затримано чоловіка у віці 45 років.
Згідно із заявою російської сторони, інцидент стався близько 7 ранку, а за кермом автомобіля, який "намагався протаранити" ворота, нібито був громадянин України, який постійно проживає у Швеції.
Жодної серйозної шкоди Посольству не завдано.
У посольстві стверджують, що затриманий — у 2015 і 2018 роках уже скоював напади на посольство і торгпредство РФ у Швеції, його нібито визнано "психічно неадекватним", шведська влада направляла його на відповідне лікування.
Що відомо про провокації російських дипломатів
Російські дипломати проникли в закриту зону парламенту Великої Британії у грудні 2024 року. Ця провокація росіян спровокувала дискусії стосовно надійності служб безпеки.
Інцидент стався під час публічної екскурсії британським парламентом, у якій брала участь "невелика група" дипломатів посольства Росії.
В один з моментів група росіян відкололася від екскурсії та проникла до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Там охорона їх виявила і просто вигнала звідти.
Як виявилося, одразу після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат.
У ньому йшлося про те, що більше не можна запрошувати російських дипломатів до парламенту Великої Британії.
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