У Швеції чоловік на автомобілі намагався протаранити польство РФ
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У Швеції чоловік на автомобілі намагався протаранити польство РФ

Посольство РФ у Стокгольмі
Джерело:  Aftonbladet

У Стокгольмі поліція затримала чоловіка, який намагався на автомобілі в'їхати на територію посольства Росії. 

Головні тези:

  • У Стокгольмі поліція затримала громадянина, який на автомобілі намагався протаранити посольство РФ.
  • Затриманий чоловік, імовірно, мав громадянство України та раніше вчиняв напади на посольство Росії у Швеції.
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Що відомо про інцидент поблизу посольства РФ у Стокгольмі

Представники посольства РФ у Швеції стверждують, що затриманий чоловік нібито має громадянство України.

Поліція заарештувала чоловіка, який намагався проїхати через ворота російського посольства на Кунгсхольмені в Стокгольмі, — зазначають шведські ЗМІ.

Дипломатичне представництво РФ розташоване на вулиці Йорвельсгатан.

Посольство РФ у Стокгольмі намагався таранити чоловік на автомобілі
Посольство Росії у Стокгольмі

Відомо, що за підозрою у спробі незаконного проникнення на територію російського посольства затримано чоловіка у віці 45 років.

Ми заарештували його за спробу грубого проникнення на чужу територію, — підтвердив інцидент представник поліції Деніел Вікдаль.

Згідно із заявою російської сторони, інцидент стався близько 7 ранку, а за кермом автомобіля, який "намагався протаранити" ворота, нібито був громадянин України, який постійно проживає у Швеції.

Жодної серйозної шкоди Посольству не завдано.

У посольстві стверджують, що затриманий — у 2015 і 2018 роках уже скоював напади на посольство і торгпредство РФ у Швеції, його нібито визнано "психічно неадекватним", шведська влада направляла його на відповідне лікування.

Що відомо про провокації російських дипломатів

Російські дипломати проникли в закриту зону парламенту Великої Британії у грудні 2024 року. Ця провокація росіян спровокувала дискусії стосовно надійності служб безпеки.

Інцидент стався під час публічної екскурсії британським парламентом, у якій брала участь "невелика група" дипломатів посольства Росії.

В один з моментів група росіян відкололася від екскурсії та проникла до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Там охорона їх виявила і просто вигнала звідти.

Як виявилося, одразу після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат.

У ньому йшлося про те, що більше не можна запрошувати російських дипломатів до парламенту Великої Британії.

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