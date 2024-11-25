Жіноча фехтувальна збірна України виборола 2 срібла Кубку світу
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Жіноча фехтувальна збірна України виборола 2 срібла Кубку світу

Жіноча збірна України з фехтування
Джерело:  Національний олімпійський комітет

Жіноча збірна України з фехтування стала срібним призером Кубку світу з фехтування на шпазі у Канаді та Кубка світу в рапірі, який пройшов у Тунісі. 

Головні тези:

  • Українська жіноча фехтувальна збірна виборола 2 срібла на Кубках світу з фехтування.
  • Команда успішно виступила на етапі Кубка світу на шпазі в Канаді та рапірі у Тунісі.
  • Жіноча збірна України з фехтування підкорила титульні матчі, показавши високий рівень майстерності.
  • Збірна України з фехтування виконала вражаючі досягнення, отримавши другу поспіль медаль на Кубках світу.
  • Українські фехтувальниці продемонстрували силу та талант у боротьбі за срібло Кубка світу в рапірі.

Що відомо про історичне досягнення жіночої збірної України з фехтування на двох кубках світу

У складі української жіночої збірної з фехтування на шпагах виступили Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко та Анна Максименко.

В 1/8 фіналу Україна здолала господарку турніру Канаду з рахунком 33:32, після чого вдалося перемогти перший номер посіву Італію — 34:33. У півфіналі українки впевнено розібралися з Францією — 38:30.

У фіналі команді протистояла Республіка Корея, якій вдалося здобути золото — 34:45.

Для збірної України це вже друга поспіль медаль на етапі Кубка світу у Канаді після торішньої бронзи.

Що відомо про успіх українських фехтувальниць з рапірою

Напередодні українські рапіристки Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко не менш успішно виступили на етапі Кубка світу з фехтування у Тунісі.

Команда пробилася у фінал, де програла Японії (22:24) і здобула перше в історії країни срібло Кубка світу в рапірі.

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