Жіноча збірна України з фехтування стала срібним призером Кубку світу з фехтування на шпазі у Канаді та Кубка світу в рапірі, який пройшов у Тунісі.

Що відомо про історичне досягнення жіночої збірної України з фехтування на двох кубках світу

У складі української жіночої збірної з фехтування на шпагах виступили Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко та Анна Максименко.

В 1/8 фіналу Україна здолала господарку турніру Канаду з рахунком 33:32, після чого вдалося перемогти перший номер посіву Італію — 34:33. У півфіналі українки впевнено розібралися з Францією — 38:30.

У фіналі команді протистояла Республіка Корея, якій вдалося здобути золото — 34:45.

Для збірної України це вже друга поспіль медаль на етапі Кубка світу у Канаді після торішньої бронзи.

Що відомо про успіх українських фехтувальниць з рапірою

Напередодні українські рапіристки Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Катерина Буденко не менш успішно виступили на етапі Кубка світу з фехтування у Тунісі.

Команда пробилася у фінал, де програла Японії (22:24) і здобула перше в історії країни срібло Кубка світу в рапірі.