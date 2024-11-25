Женская сборная Украины по фехтованию стала серебряным призером Кубка мира по фехтованию на шпаге в Канаде и Кубка мира в рапире, прошедшем в Тунисе.

Что известно об историческом достижении женской сборной Украины по фехтованию на двух кубках мира

В составе украинской женской сборной по фехтованию на шпагах выступили Елена Кривицкая, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Анна Максименко.

В 1/8 финала Украина одолела хозяйку турнира Канаду со счетом 33:32, после чего удалось победить первый номер посева Италию — 34:33. В полуфинале украинки уверенно разобрались с Францией — 38:30.

В финале команде противостояла Республика Корея, которой удалось добыть золото — 34:45.

Для сборной Украины это уже вторая медаль на этапе Кубка мира в Канаде после прошлогодней бронзы.

Что известно об успехе украинских фехтовальщиц с рапирой

Накануне украинские рапиристки Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Екатерина Буденко не менее успешно выступили на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе.

Команда пробилась в финал, где проиграла Японии (22:24) и завоевала первое в истории страны серебро Кубка мира в рапире.