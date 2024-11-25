Женская сборная Украины по фехтованию стала серебряным призером Кубка мира по фехтованию на шпаге в Канаде и Кубка мира в рапире, прошедшем в Тунисе.
Главные тезисы
- Женская фехтовальная сборная Украины завоевала 2 серебра на Кубках мира по фехтованию, продемонстрировав высокий уровень мастерства.
- Украинские спортсменки показали силу и талант в титульных матчах, достигнув второго места на Кубках мира в шпаге и рапире.
- Состав команды включал Елену Кривицкую, Джоан Фейби Бежуру, Инну Бровко, Анну Максименко, Дарью Миронюк, Алину Полозюк, Ольгу Сопит и Екатерину Буденко
- Украинская сборная по фехтованию показала впечатляющие результаты, одолев хозяев турниров и сильные соперничающие команды
- Исторический успех украинских фехтовальщиц на Кубках мира подчеркивает рост и развитие женского фехтования в Украине
Что известно об историческом достижении женской сборной Украины по фехтованию на двух кубках мира
В составе украинской женской сборной по фехтованию на шпагах выступили Елена Кривицкая, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Анна Максименко.
В 1/8 финала Украина одолела хозяйку турнира Канаду со счетом 33:32, после чего удалось победить первый номер посева Италию — 34:33. В полуфинале украинки уверенно разобрались с Францией — 38:30.
В финале команде противостояла Республика Корея, которой удалось добыть золото — 34:45.
Для сборной Украины это уже вторая медаль на этапе Кубка мира в Канаде после прошлогодней бронзы.
Что известно об успехе украинских фехтовальщиц с рапирой
Накануне украинские рапиристки Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Екатерина Буденко не менее успешно выступили на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе.
Команда пробилась в финал, где проиграла Японии (22:24) и завоевала первое в истории страны серебро Кубка мира в рапире.
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