Женская фехтовальная сборная Украины завоевала 2 серебра Кубка мира
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Женская фехтовальная сборная Украины завоевала 2 серебра Кубка мира

Женская сборная Украины по фехтованию
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Источник:  Национальный олимпийский комитет

Женская сборная Украины по фехтованию стала серебряным призером Кубка мира по фехтованию на шпаге в Канаде и Кубка мира в рапире, прошедшем в Тунисе.

Главные тезисы

  • Женская фехтовальная сборная Украины завоевала 2 серебра на Кубках мира по фехтованию, продемонстрировав высокий уровень мастерства.
  • Украинские спортсменки показали силу и талант в титульных матчах, достигнув второго места на Кубках мира в шпаге и рапире.
  • Состав команды включал Елену Кривицкую, Джоан Фейби Бежуру, Инну Бровко, Анну Максименко, Дарью Миронюк, Алину Полозюк, Ольгу Сопит и Екатерину Буденко
  • Украинская сборная по фехтованию показала впечатляющие результаты, одолев хозяев турниров и сильные соперничающие команды
  • Исторический успех украинских фехтовальщиц на Кубках мира подчеркивает рост и развитие женского фехтования в Украине

Что известно об историческом достижении женской сборной Украины по фехтованию на двух кубках мира

В составе украинской женской сборной по фехтованию на шпагах выступили Елена Кривицкая, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Анна Максименко.

В 1/8 финала Украина одолела хозяйку турнира Канаду со счетом 33:32, после чего удалось победить первый номер посева Италию — 34:33. В полуфинале украинки уверенно разобрались с Францией — 38:30.

В финале команде противостояла Республика Корея, которой удалось добыть золото — 34:45.

Для сборной Украины это уже вторая медаль на этапе Кубка мира в Канаде после прошлогодней бронзы.

Что известно об успехе украинских фехтовальщиц с рапирой

Накануне украинские рапиристки Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Екатерина Буденко не менее успешно выступили на этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе.

Команда пробилась в финал, где проиграла Японии (22:24) и завоевала первое в истории страны серебро Кубка мира в рапире.

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