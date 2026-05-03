Фіцо неочікувано став на бік України у мирних переговорах з Росією

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо, який відомий своєї проросійською позицією, несподівано для всіх заявив, що мирна угода у війні з Росією неможлива без згоди України.

Лідер Словаччини вкотре нагадав, що в окремих питаннях точки зору Києва та Братислави кардинально різні.

Попри це, досі зберігається спільний інтерес у налагодженні добрих і дружніх відносин між обома країнами.

Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Окрім того, очільник словацького уряду підтвердив, що вони з українським лідером Володимиром Зеленським запланували зустріч.

За словами Фіцо, вона відбудеться в понеділок, 4 травня, у Єревані — на саміті Європейської політичної спільноти.

Київ та Братислава налаштовані посилювати співпрацю у межах спільних урядових засідань.

Ба більше, Фіцо та Зеленський домовилися здійснити взаємні офіційні візити один до одного.