Фіцо неочікувано став на бік України у мирних переговорах з Росією
Фіцо вказав на ключову роль України у мирних перемовинах
Джерело:  online.ua

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо, який відомий своєї проросійською позицією, несподівано для всіх заявив, що мирна угода у війні з Росією неможлива без згоди України.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Словаччини висловив підтримку Україні в її прагненні вступити до ЄС.
  • Планується зустріч Фіцо та Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти.

Фіцо вказав на ключову роль України у мирних перемовинах

Лідер Словаччини вкотре нагадав, що в окремих питаннях точки зору Києва та Братислави кардинально різні.

Попри це, досі зберігається спільний інтерес у налагодженні добрих і дружніх відносин між обома країнами.

Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною.

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Окрім того, очільник словацького уряду підтвердив, що вони з українським лідером Володимиром Зеленським запланували зустріч.

За словами Фіцо, вона відбудеться в понеділок, 4 травня, у Єревані — на саміті Європейської політичної спільноти.

Київ та Братислава налаштовані посилювати співпрацю у межах спільних урядових засідань.

Ба більше, Фіцо та Зеленський домовилися здійснити взаємні офіційні візити один до одного.

Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони, — наголосив прем'єр Словаччини.

