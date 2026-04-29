Фіцо знову зібрався на парад до Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації

Фіцо
Read in English
Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді до 9 травня.

Головні тези:

  • Фіцо підтвердив свою участь у військовому параді у Москві до 9 травня, незважаючи на деякі обставини.
  • Проти візиту Фіцо до Росії виступають балтійські держави, що ускладнює літакові маршрути.

Фіцо традиційно зібрався на парад до 9 травня у Москву

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Ушаков підтвердив журналістам, що Фіцо долучитися до "параду Перемоги" у Москві в "числі іноземних гостей".

Він не уточнив, хто ще, окрім словацького прем’єра, відвідає Росію 9 травня.

Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити, — відповів Ушаков на запитання журналістів.

Раніше медіа з посиланням на заяву Фіцо писали, що глава уряду Словаччини вирішив не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня, але не відмовився від своєї поїздки до Росії.

Головною перешкодою для візиту Фіцо до Москви стала позиція балтійських держав — Латвія, Литва та Естонія відмовляються пропускати його літак через свій повітряний простір.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?