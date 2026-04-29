Фіцо знову зібрався на парад до Путіна

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді до 9 травня.
Головні тези:
- Фіцо підтвердив свою участь у військовому параді у Москві до 9 травня, незважаючи на деякі обставини.
- Проти візиту Фіцо до Росії виступають балтійські держави, що ускладнює літакові маршрути.
Фіцо традиційно зібрався на парад до 9 травня у Москву
Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.
Ушаков підтвердив журналістам, що Фіцо долучитися до "параду Перемоги" у Москві в "числі іноземних гостей".
Він не уточнив, хто ще, окрім словацького прем’єра, відвідає Росію 9 травня.
Раніше медіа з посиланням на заяву Фіцо писали, що глава уряду Словаччини вирішив не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня, але не відмовився від своєї поїздки до Росії.
Головною перешкодою для візиту Фіцо до Москви стала позиція балтійських держав — Латвія, Литва та Естонія відмовляються пропускати його літак через свій повітряний простір.
