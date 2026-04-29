Фицо снова собрался на парад к Путину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде до 9 мая.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо намерен принять участие в военном параде в Москве до 9 мая, несмотря на противодействие со стороны балтийских государств.
  • Препятствия для визита Фицо в Россию возникли из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии пропускать его самолет через свое воздушное пространство.

Фицо традиционно собрался на парад до 9 мая в Москву

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ушаков подтвердил журналистам, что Фицо присоединится к "параду Победы" в Москве в "числе иностранных гостей".

Он не уточнил, кто еще кроме словацкого премьера посетит Россию 9 мая.

О Фицо много говорят, поэтому по Фицо я могу подтвердить, — ответил Ушаков на вопросы журналистов.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Фицо писали, что глава правительства Словакии решил не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, но не отказался от своей поездки в Россию.

Главным препятствием для визита Фицо в Москву стала позиция балтийских государств — Латвия, Литва и Эстония отказываются пропускать его самолет из-за своего воздушного пространства.

