Фицо снова собрался на парад к Путину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде до 9 мая.
Главные тезисы
- Роберт Фицо намерен принять участие в военном параде в Москве до 9 мая, несмотря на противодействие со стороны балтийских государств.
- Препятствия для визита Фицо в Россию возникли из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии пропускать его самолет через свое воздушное пространство.
Фицо традиционно собрался на парад до 9 мая в Москву
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
Ушаков подтвердил журналистам, что Фицо присоединится к "параду Победы" в Москве в "числе иностранных гостей".
Он не уточнил, кто еще кроме словацкого премьера посетит Россию 9 мая.
Ранее СМИ со ссылкой на заявление Фицо писали, что глава правительства Словакии решил не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, но не отказался от своей поездки в Россию.
Главным препятствием для визита Фицо в Москву стала позиция балтийских государств — Латвия, Литва и Эстония отказываются пропускать его самолет из-за своего воздушного пространства.
