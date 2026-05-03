Фицо неожиданно поддержал Украины в мирных переговорах с Россией

Глава словацкого правительства Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, неожиданно для всех заявил, что мирное соглашение в войне с Россией невозможно без согласия Украины.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии выразил поддержку Украине в ее стремлении вступить в ЕС.
- Планируется встреча Фицо и Зеленского на саммите Европейского политического сообщества.
Фицо указал на ключевую роль Украины в мирных переговорах
Лидер Словакии в очередной раз напомнил, что в отдельных вопросах точки зрения Киева и Братиславы кардинально разные.
Несмотря на это, все еще сохраняется общий интерес в налаживании хороших и дружеских отношений между странами.
Кроме того, глава словацкого правительства подтвердил, что они с украинским лидером Владимиром Зеленским запланировали встречу.
По словам Фицо, она состоится в понедельник, 4 мая, в Ереване — на саммите Европейского политического сообщества.
Киев и Братислава настроены усиливать сотрудничество в рамках совместных правительственных заседаний.
Более того, Фицо и Зеленский договорились совершить взаимные официальные визиты друг к другу.
