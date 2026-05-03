Фицо неожиданно поддержал Украины в мирных переговорах с Россией

Глава словацкого правительства Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, неожиданно для всех заявил, что мирное соглашение в войне с Россией невозможно без согласия Украины.

Фицо указал на ключевую роль Украины в мирных переговорах

Лидер Словакии в очередной раз напомнил, что в отдельных вопросах точки зрения Киева и Братиславы кардинально разные.

Несмотря на это, все еще сохраняется общий интерес в налаживании хороших и дружеских отношений между странами.

Я подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в ЕС, поскольку Словакия желает, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Кроме того, глава словацкого правительства подтвердил, что они с украинским лидером Владимиром Зеленским запланировали встречу.

По словам Фицо, она состоится в понедельник, 4 мая, в Ереване — на саммите Европейского политического сообщества.

Киев и Братислава настроены усиливать сотрудничество в рамках совместных правительственных заседаний.

Более того, Фицо и Зеленский договорились совершить взаимные официальные визиты друг к другу.