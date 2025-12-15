ФІДЕ повертає на шахові турніри національну символіку Росії та Білорусі
ФІДЕ повертає на шахові турніри національну символіку Росії та Білорусі

шахи
Джерело:  online.ua

Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення національних символів учасникам турнірів з Росії та Білорусі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Федерації.

Головні тези:

  • ФІДЕ проголосувала за повернення національних символів Росії та Білорусі учасникам шахових турнірів.
  • Рішення ФІДЕ дозволяє російським та білоруським учасникам брати участь у командних змаганнях та використовувати національні символи на юнацькому рівні.
  • Відновлення використання національних символів на дорослому рівні потребує додаткових консультацій з МОК.

ФІДЕ прийняла скандальне рішення щодо участі спортсменів РФ та РБ

Зазначається, що на голосування було висунуто дві резолюції — одна від російської шахової федерації, а інша від Ради ФІДЕ.

Перша пропонувала повністю відновити у правах російських та білоруських учасників. Водночас Рада запропонувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У результаті, делегати проголосували за дві резолюції: за російську "так" відповіли 61 країна, 51 — проти, 14 не голосували та 15 утрималися.

За резолюцію ФІДЕ проголосували 69 країн, 40 — проти, 15 утрималися та 17 не голосували.

Загалом обидва рішення набрали юридичної сили, тому ФІДЕ ухвалила такі рішення:

  • допуск учасників з Росії та Білорусі до командних змагань;

  • відповідно до рекомендацій МОК відновлення використання національних символів на юнацькому рівні;

  • дозвіл проводити офіційні заходи ФІДЕ у Білорусі.

Щодо використання прапору та гімну цих країн на дорослому рівні, федерація проведе консультації з МОК, після чого буде ухвалено додаткове рішення.

Варто зазначити, для ухвалення простого рішення необхідна будь-яка більшість відповідей "так", не враховуючи ті країни, які утримались. Якщо питання важливе, то 2/3 від присутніх. Тому Генасамблея голосувала за повернення росіянам та білорусам національних символів на загальних умовах, а не як за важливе рішення.

