ФІДЕ повертає на шахові турніри національну символіку Росії та Білорусі

Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення національних символів учасникам турнірів з Росії та Білорусі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Федерації.

ФІДЕ прийняла скандальне рішення щодо участі спортсменів РФ та РБ

Зазначається, що на голосування було висунуто дві резолюції — одна від російської шахової федерації, а інша від Ради ФІДЕ.

Перша пропонувала повністю відновити у правах російських та білоруських учасників. Водночас Рада запропонувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У результаті, делегати проголосували за дві резолюції: за російську "так" відповіли 61 країна, 51 — проти, 14 не голосували та 15 утрималися.

За резолюцію ФІДЕ проголосували 69 країн, 40 — проти, 15 утрималися та 17 не голосували.

Загалом обидва рішення набрали юридичної сили, тому ФІДЕ ухвалила такі рішення:

допуск учасників з Росії та Білорусі до командних змагань;

відповідно до рекомендацій МОК відновлення використання національних символів на юнацькому рівні;

дозвіл проводити офіційні заходи ФІДЕ у Білорусі.

Щодо використання прапору та гімну цих країн на дорослому рівні, федерація проведе консультації з МОК, після чого буде ухвалено додаткове рішення.