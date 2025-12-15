ФІДЕ повертає на шахові турніри національну символіку Росії та Білорусі

Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за повернення національних символів учасникам турнірів з Росії та Білорусі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Федерації.
Головні тези:
- ФІДЕ проголосувала за повернення національних символів Росії та Білорусі учасникам шахових турнірів.
- Рішення ФІДЕ дозволяє російським та білоруським учасникам брати участь у командних змаганнях та використовувати національні символи на юнацькому рівні.
- Відновлення використання національних символів на дорослому рівні потребує додаткових консультацій з МОК.
ФІДЕ прийняла скандальне рішення щодо участі спортсменів РФ та РБ
Зазначається, що на голосування було висунуто дві резолюції — одна від російської шахової федерації, а інша від Ради ФІДЕ.
Перша пропонувала повністю відновити у правах російських та білоруських учасників. Водночас Рада запропонувала відновити лише юніорів відповідно до рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
У результаті, делегати проголосували за дві резолюції: за російську "так" відповіли 61 країна, 51 — проти, 14 не голосували та 15 утрималися.
Загалом обидва рішення набрали юридичної сили, тому ФІДЕ ухвалила такі рішення:
допуск учасників з Росії та Білорусі до командних змагань;
відповідно до рекомендацій МОК відновлення використання національних символів на юнацькому рівні;
дозвіл проводити офіційні заходи ФІДЕ у Білорусі.
Щодо використання прапору та гімну цих країн на дорослому рівні, федерація проведе консультації з МОК, після чого буде ухвалено додаткове рішення.
Варто зазначити, для ухвалення простого рішення необхідна будь-яка більшість відповідей "так", не враховуючи ті країни, які утримались. Якщо питання важливе, то 2/3 від присутніх. Тому Генасамблея голосувала за повернення росіянам та білорусам національних символів на загальних умовах, а не як за важливе рішення.
