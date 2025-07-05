Кубок світу ФІДЕ серед жінок. П'ятеро українських шахісток візьмуть участь у змаганнях

Сам Кубок світу відбуватиметься у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєю граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.