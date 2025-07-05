Кубок світу ФІДЕ серед жінок. П'ятеро українських шахісток візьмуть участь у змаганнях
Категорія
Спорт
Дата публікації

Кубок світу ФІДЕ серед жінок. П'ятеро українських шахісток візьмуть участь у змаганнях

Музичук
Джерело:  Champion

Вже завтра, 6 липня, розпочнеться третій в історії Кубок світу ФІДЕ серед жінок, на якому зіграють п'ять українських шахісток.

Головні тези:

  • П'ять українських шахісток візьмуть участь у Кубку світу ФІДЕ серед жінок.
  • Учасниці, зокрема сестри Музичук, виступатимуть у нокаут-системі в Баку.
  • Формат змагань передбачає гру за класичним контролем часу, рапід та бліц.

Сестри Музичук візьмуть участь у Кубку світу ФІДЕ серед жінок

Сітку турніру опублікувала пресслужба федерації.

Так, Марія та Анна Музичук розпочнуть свій шлях одразу з другого раунду через високий рейтинг. Суперницею ексчемпіонки світу стане переможниця пари Мунгунзул/Сервантес Ландейро, а на Анну очікує протистояння проти Зали Урх або Інни Гапоненко, ще одної українки.

Ще одна колишня чемпіонка, Анна Ушеніна, зіграє в першому раунді проти Джессе Ніккі Фебруари з ЮАР, а Юлія Осмак протистоятиме переможниці дуелі Корі/Ванг.

Сам Кубок світу відбуватиметься у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєю граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Загальний призовий фонд турніру складає 691 250 доларів, серед яких головний приз переможцю — 50 тисяч.

У 2021 році Кубоку світу виграла росіянка Алєксандра Костєнюк, а у 2023-му — Алєксандра Горячкіна, також з РФ.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська шахістка Осадчук перемогла на чемпіонаті світу серед аматорів
Анастасія Осадчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська шахістка Ушеніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи
Ушеніна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська шахістка Анна Музичук виборола перемогу на Norway Chess
Музичук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?