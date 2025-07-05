Кубок світу ФІДЕ серед жінок. П'ятеро українських шахісток візьмуть участь у змаганнях

Вже завтра, 6 липня, розпочнеться третій в історії Кубок світу ФІДЕ серед жінок, на якому зіграють п'ять українських шахісток.
Головні тези:
- П'ять українських шахісток візьмуть участь у Кубку світу ФІДЕ серед жінок.
- Учасниці, зокрема сестри Музичук, виступатимуть у нокаут-системі в Баку.
- Формат змагань передбачає гру за класичним контролем часу, рапід та бліц.
Сестри Музичук візьмуть участь у Кубку світу ФІДЕ серед жінок
Сітку турніру опублікувала пресслужба федерації.
Так, Марія та Анна Музичук розпочнуть свій шлях одразу з другого раунду через високий рейтинг. Суперницею ексчемпіонки світу стане переможниця пари Мунгунзул/Сервантес Ландейро, а на Анну очікує протистояння проти Зали Урх або Інни Гапоненко, ще одної українки.
Ще одна колишня чемпіонка, Анна Ушеніна, зіграє в першому раунді проти Джессе Ніккі Фебруари з ЮАР, а Юлія Осмак протистоятиме переможниці дуелі Корі/Ванг.
Загальний призовий фонд турніру складає 691 250 доларів, серед яких головний приз переможцю — 50 тисяч.
У 2021 році Кубоку світу виграла росіянка Алєксандра Костєнюк, а у 2023-му — Алєксандра Горячкіна, також з РФ.
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