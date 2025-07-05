Кубок мира ФИДЕ среди женщин. Пятеро украинских шахматисток примут участие в соревнованиях

Уже завтра, 6 июля, начнется третий в истории Кубок мира ФИДЕ среди женщин, на котором сыграют пять украинских шахматисток.
Главные тезисы
- Пять украинских шахматисток принимают участие в третьем Кубке мира ФИДЕ среди женщин в нокаут-системе в Баку.
- Среди участниц соревнований сестры Музычук, Мария и Анна, начнут свой путь сразу со второго раунда из-за высокого рейтинга.
- Формат соревнований предусматривает игру по классическому контролю времени, рапиду и блицу, обеспечивая захватывающие поединки.
Сестры Музычук примут участие в Кубке мира ФИДЕ среди женщин
Сеть турнира опубликовала пресс-служба федерации.
Да, Мария и Анна Музычук начнут свой путь сразу со второго раунда из-за высокого рейтинга. Соперницей экс-чемпионки мира станет победительница пары Мунгунзул/Сервантес Ландейро, а Анну ждет противостояние против Зала Урх или Инны Гапоненко, еще одной украинки.
Еще одна бывшая чемпионка, Анна Ушенина, сыграет в первом раунде против Джессе Никки Фебруары из ЮАР, а Юлия Осмак будет противостоять победительнице дуэли Кори/Ванг.
Общий призовой фонд турнира составляет 691 250 долларов, среди которых главный приз победителю — 50 тысяч.
В 2021 году Кубок мира выиграла россиянка Александра Костенюк, а в 2023-м — Александра Горячкина, также из РФ.
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