Кубок мира ФИДЕ среди женщин. Пятеро украинских шахматисток примут участие в соревнованиях
Категория
Спорт
Дата публикации

Кубок мира ФИДЕ среди женщин. Пятеро украинских шахматисток примут участие в соревнованиях

Сестры Музычук
Читати українською
Источник:  Champion

Уже завтра, 6 июля, начнется третий в истории Кубок мира ФИДЕ среди женщин, на котором сыграют пять украинских шахматисток.

Главные тезисы

  • Пять украинских шахматисток принимают участие в третьем Кубке мира ФИДЕ среди женщин в нокаут-системе в Баку.
  • Среди участниц соревнований сестры Музычук, Мария и Анна, начнут свой путь сразу со второго раунда из-за высокого рейтинга.
  • Формат соревнований предусматривает игру по классическому контролю времени, рапиду и блицу, обеспечивая захватывающие поединки.

Сестры Музычук примут участие в Кубке мира ФИДЕ среди женщин

Сеть турнира опубликовала пресс-служба федерации.

Да, Мария и Анна Музычук начнут свой путь сразу со второго раунда из-за высокого рейтинга. Соперницей экс-чемпионки мира станет победительница пары Мунгунзул/Сервантес Ландейро, а Анну ждет противостояние против Зала Урх или Инны Гапоненко, еще одной украинки.

Еще одна бывшая чемпионка, Анна Ушенина, сыграет в первом раунде против Джессе Никки Фебруары из ЮАР, а Юлия Осмак будет противостоять победительнице дуэли Кори/Ванг.

Сам Кубок мира будет проходить в Баку по нокаут-системе. Будет играть две партии с классическим контролем времени (90 минут + 30 минут после 40-го хода, +30 секунд за каждый последующий ход), а в случае ничьей играют еще партии с контролем времени рапид и блиц.

Общий призовой фонд турнира составляет 691 250 долларов, среди которых главный приз победителю — 50 тысяч.

В 2021 году Кубок мира выиграла россиянка Александра Костенюк, а в 2023-м — Александра Горячкина, также из РФ.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская шахматистка Осадчук победила на чемпионате мира среди аматоров
Анастасия Осадчук
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская шахматистка Ушенина завоевала две медали на чемпионате Европы
Ушенина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская шахматистка Анна Музычук одержала победу на Norway Chess
Музычук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?