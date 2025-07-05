Кубок мира ФИДЕ среди женщин. Пятеро украинских шахматисток примут участие в соревнованиях

Сам Кубок мира будет проходить в Баку по нокаут-системе. Будет играть две партии с классическим контролем времени (90 минут + 30 минут после 40-го хода, +30 секунд за каждый последующий ход), а в случае ничьей играют еще партии с контролем времени рапид и блиц.