ФИДЕ возвращает на шахматные турниры национальную символику России и Беларуси

Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за возвращение национальных символов участникам турниров по России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации.
Главные тезисы
- ФИДЕ проголосовала за возвращение национальных символов России и Беларуси на шахматные турниры, открывая путь к использованию их на юношеском уровне.
- Участники из России и Беларуси получили право участвовать в командных соревнованиях и использовать национальные символы.
- Восстановление национальных символов на взрослом уровне требует дополнительных консультаций с МОК, что является следующим этапом в данном вопросе.
ФИДЕ приняла скандальное решение по участию спортсменов РФ и РБ
Отмечается, что на голосование были выдвинуты две резолюции — одна от российской шахматной федерации, а другая от Совета ФИДЕ.
Первая предлагала полностью восстановить права российских и белорусских участников. В то же время, Совет предложил восстановить только юниоров в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).
В результате делегаты проголосовали за две резолюции: за российскую "да" ответили 61 страна, 51 — против, 14 не голосовали и 15 воздержались.
В общем оба решения вступили в юридическую силу, поэтому ФИДЕ приняла следующие решения:
допуск участников из России и Беларуси к командным соревнованиям;
в соответствии с рекомендациями МОК возобновления использования национальных символов на юношеском уровне;
разрешение проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.
Что касается использования флага и гимна этих стран на взрослом уровне, федерация проведет консультации по МОК, после чего будет принято дополнительное решение.
Стоит отметить, что для принятия простого решения необходимо любое большинство ответов "да", не учитывая воздержавшиеся страны. Если вопрос важен, то 2/3 от собравшихся. Поэтому Генассамблея голосовала за возвращение россиянам и белорусам национальных символов на общих условиях, а не за важное решение.
