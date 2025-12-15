ФИДЕ возвращает на шахматные турниры национальную символику России и Беларуси

Генеральная Ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за возвращение национальных символов участникам турниров по России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации.

ФИДЕ приняла скандальное решение по участию спортсменов РФ и РБ

Отмечается, что на голосование были выдвинуты две резолюции — одна от российской шахматной федерации, а другая от Совета ФИДЕ.

Первая предлагала полностью восстановить права российских и белорусских участников. В то же время, Совет предложил восстановить только юниоров в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

В результате делегаты проголосовали за две резолюции: за российскую "да" ответили 61 страна, 51 — против, 14 не голосовали и 15 воздержались.

За резолюцию ФИДЕ проголосовали 69 стран, 40 против, 15 воздержались и 17 не голосовали. Поделиться

В общем оба решения вступили в юридическую силу, поэтому ФИДЕ приняла следующие решения:

допуск участников из России и Беларуси к командным соревнованиям;

в соответствии с рекомендациями МОК возобновления использования национальных символов на юношеском уровне;

разрешение проводить официальные мероприятия ФИДЕ в Беларуси.

Что касается использования флага и гимна этих стран на взрослом уровне, федерация проведет консультации по МОК, после чего будет принято дополнительное решение.