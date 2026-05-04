Фільм "Диявол носить Prada 2" уже заробив 230 млн дол у прокаті
Категорія
Культура
Дата публікації

Фільм "Диявол носить Prada 2" уже заробив 230 млн дол у прокаті

фільм
Джерело:  AP

Комедійна драма «Диявол носить Prada 2» (Devil Wears Prada 2), що вийшла на великі екрани 1 травня, за перші вихідні зібрала у світовому прокаті понад 230 мільйонів доларів.

Головні тези:

  • Фільм «Диявол носить Prada 2» заробив 230 мільйонів доларів у прокаті за перші вихідні.
  • Радісною новиною для команди кіностудії стало те, що касові збори фільму досягли майже двох вартостей його виробництва.

"Диявол носить Prada 2" заробив 230 млн дол

За даними кіностудії 20th Century Studios, станом на неділю фільм заробив 77 млн доларів у США й Канаді, в інших країнах світу касові збори становили 156,6 млн доларів.

Вартість виробництва фільму сягала 100 млн доларів.

Перший фільм франшизи «Диявол носить Prada» вийшов у прокат у червні 2006 року і зібрав у світі понад 326 мільйонів доларів без урахування інфляції.

За даними компанії Nielsen, кількість переглядів першого фільму на стримінгових платформах у березні - квітні 2026 року зросла на 428%.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Коли вийде у прокат сиквел "Диявол носить Prada" — відомі терміни
Стріп
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Диявол носить Прада" повертається — трейлер уже в мережі
"Диявол носить Прада 2" - чого чекати від фільму
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Сідні Свіні неочікувано "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"
Сідні Свіні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?