Фільм "Диявол носить Prada 2" уже заробив 230 млн дол у прокаті

Комедійна драма «Диявол носить Prada 2» (Devil Wears Prada 2), що вийшла на великі екрани 1 травня, за перші вихідні зібрала у світовому прокаті понад 230 мільйонів доларів.
Головні тези:
- Фільм «Диявол носить Prada 2» заробив 230 мільйонів доларів у прокаті за перші вихідні.
- Радісною новиною для команди кіностудії стало те, що касові збори фільму досягли майже двох вартостей його виробництва.
За даними кіностудії 20th Century Studios, станом на неділю фільм заробив 77 млн доларів у США й Канаді, в інших країнах світу касові збори становили 156,6 млн доларів.
Вартість виробництва фільму сягала 100 млн доларів.
Перший фільм франшизи «Диявол носить Prada» вийшов у прокат у червні 2006 року і зібрав у світі понад 326 мільйонів доларів без урахування інфляції.
