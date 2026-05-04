Фільм "Диявол носить Prada 2" уже заробив 230 млн дол у прокаті

Комедійна драма «Диявол носить Prada 2» (Devil Wears Prada 2), що вийшла на великі екрани 1 травня, за перші вихідні зібрала у світовому прокаті понад 230 мільйонів доларів.

За даними кіностудії 20th Century Studios, станом на неділю фільм заробив 77 млн доларів у США й Канаді, в інших країнах світу касові збори становили 156,6 млн доларів.

Вартість виробництва фільму сягала 100 млн доларів.

Перший фільм франшизи «Диявол носить Prada» вийшов у прокат у червні 2006 року і зібрав у світі понад 326 мільйонів доларів без урахування інфляції.