Фильм "Дьявол носит Prada 2" уже заработал 230 млн долл в прокате

Источник:  AP

Комедийная драма "Дьявол носит Prada 2" (Devil Wears Prada 2), вышедшая на большие экраны 1 мая, за первые выходные собрала в мировом прокате более 230 миллионов долларов.

  • Фильм “Дьявол носит Prada 2” заработал более 230 млн долларов за первые выходные, привлекая внимание зрителей.
  • Кассовые сборы фильма превысили стоимость его производства, став огромным успехом для киностудии.

По данным киностудии 20th Century Studios, по состоянию на воскресенье фильм заработал 77 млн. долларов в США и Канаде, в других странах мира кассовые сборы составляли 156,6 млн. долларов.

Стоимость производства фильма достигала 100 млн. долларов.

Первый фильм франшизы "Дьявол носит Prada" вышел в прокат в июне 2006 года и собрал в мире более 326 миллионов долларов без учета инфляции.

По данным компании Nielsen, количество просмотров первого фильма на стриминговых платформах в марте — апреле 2026 года выросло на 428%.

