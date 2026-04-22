Сидни Свини неожиданно "вырезали" из фильма "Дьявол носит Прада 2"

Зрители в разных уголках мира не могут дождаться выхода второй части культового фильма "Дьявол носит Прада". Как удалось узнать журналистам, авторы проекта уже отважились на несколько неожиданных изменений в своей истории.

Согласно данным журналистов, в новую часть культового фильма не попадет молодая голливудская звезда Сидни Свини.

Камео актрисы занимало три минуты в начале фильма, где она сыграла саму себя.

В этом отрывке Сидни одевает персонаж Эмили Блант — Эмили Чарлтон.

Авторы проекта посовещались и пришли к выводу, что сцена со звездой структурно не сочеталась с остальными событиями в сюжете — именно поэтому команда решила ее вырезать.

Более того, указано, что фанаты истории не смогут насладиться актерской игрой Конрада Рикаморы.

Что важно понимать, его недавно утвердили на роль соседа по комнате Энди. Инсайдеры издания утверждают, что его персонаж не пережил тестовых просмотров.