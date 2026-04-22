Сідні Свіні неочікувано "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"

Глядачі у різних куточках світу не можуть дочекатися виходу другої частини культової стрічки “Диявол носить Прада”. Як вдалося дізнатися журналістам, автори проєкту вже наважилася на кілька несподіваних змін у своїй історії.

Кого та чому "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"

Згідно з даними журналістів, до нової частини культової стрічки не потрапить молода голлівудська зірка Сідні Свіні.

Камео акторки займало три хвилини на початку фільму, де вона зіграла саму себе.

У цьому уривку Сідні вдягає персонаж Емілі Блант — Емілі Чарлтон.

Автори проєкту порадилися та дійшли висновку, що сцена з зіркою структурно не поєднувалася з рештою подій в сюжеті — саме тому команда вирішила її “вирізати”.

Ба більше, вказано, що фанати історії не зможуть насолодитися акторською грою Конрада Рікамори.

Що важливо розуміти, його нещодавно затвердили на роль сусіда по кімнаті Енді. Інсайдери видання стверджують, що його персонаж не пережив тестові перегляди.