Сідні Свіні неочікувано "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Сідні Свіні
Джерело:  Variety

Глядачі у різних куточках світу не можуть дочекатися виходу другої частини культової стрічки “Диявол носить Прада”. Як вдалося дізнатися журналістам, автори проєкту вже наважилася на кілька несподіваних змін у своїй історії.

Головні тези:

  • До головної ролі у фільмі повернулася акторка Енн Гетевей. 
  • Також глядачі зможуть побачити на великих екранах Леді Гагу.

Кого та чому "вирізали" з фільму "Диявол носить Прада 2"

Згідно з даними журналістів, до нової частини культової стрічки не потрапить молода голлівудська зірка Сідні Свіні.

Камео акторки займало три хвилини на початку фільму, де вона зіграла саму себе.

У цьому уривку Сідні вдягає персонаж Емілі Блант — Емілі Чарлтон.

Автори проєкту порадилися та дійшли висновку, що сцена з зіркою структурно не поєднувалася з рештою подій в сюжеті — саме тому команда вирішила її “вирізати”.

Ба більше, вказано, що фанати історії не зможуть насолодитися акторською грою Конрада Рікамори.

Що важливо розуміти, його нещодавно затвердили на роль сусіда по кімнаті Енді. Інсайдери видання стверджують, що його персонаж не пережив тестові перегляди.

Попри такі неочікувані та неприємні зміни, глядачі побачать у другій частині співачку Леді Гагу, дизайнерку Донателлу Версаче, а також супермодель Наомі Кемпбелл.

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Друзі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?