Фільм "Мандалорець і Ґроґу" стане продовженням хітового серіалу — перший трейлер

Вийшов перший трейлер повнометражного науково-фантастичного фільму "Мандалорець і Ґроґу" (The Mandalorian and Grogu), що стане прямим продовженням хітового серіалу "Мандалорець" від Disney+ з всесвіту "Зоряних воєн".
Головні тези:
- Фільм Мандалорець і Ґроґу є продовженням популярного серіалу та відбуватиметься після завершення третього сезону.
- У стрічці головну роль грає Педро Паскаль, який повертається до образу мандалорця Діна Джаріна.
- Із трейлера стає відомо, що у фільмі активну участь бере персонаж малюка Ґроґу, який еволюціонував.
Фільм "Мандалорець і Ґроґу": Педро Паскаль зіграє головну роль
Сюжет фільму тримається в секреті. Відомо тільки, що його події відбуватимуться через якийсь час після завершення третього сезону серіалу.
У повнометражному фільмі до головної ролі повернувся Педро Паскаль ("Гладіатор ІІ", "Матеріалісти", "Фантастична четвірка: Перші кроки", серіали "Нарко", "Останні з нас").
Також у стрічці зіграли Джеремі Аллен Вайт ("Залізний кіготь", серіал "Ведмідь"), якому дісталася роль Ротти Гатта, сина кримінального авторитета Джабби Гатта, та Сігурні Вівер (франшизи "Чужий", "Мисливці на привидів", "Аватар"), яка втілила образ одного з лідерів Альянсу Повстанців.
Режисером фільму виступив творець серіалу "Мандалорець" Джон Фавро, а сценарій йому знову допоміг писати Дейв Філоні.
