Фильм "Мандалорец и Грогу" станет продолжением хитового сериала — первый трейлер

Вышел первый трейлер полнометражного научно-фантастического фильма "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian and Grogu), который станет прямым продолжением хитового сериала "Мандалорец" от Disney+ из вселенной "Звездных войн".
Главные тезисы
- Фильм “Мандалорец и Грогу” является продолжением популярного сериала и будет проходить после завершения третьего сезона.
- Главную роль в фильме играет Педро Паскаль, который возвращается к образу мандалорца Дина Джарина.
- Из трейлера становится известно, что активное участие в сюжете принимает эволюционировавший персонаж малыша Грогу.
Фильм "Мандалорец и Грогу": Педро Паскаль сыграет главную роль
Сюжет фильма держится в секрете. Известно только, что его события будут происходить через некоторое время после завершения третьего сезона сериала.
В полнометражном фильме к главной роли вернулся Педро Паскаль ("Гладиатор II", "Материалисты", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Нарко", "Последние из нас").
Также в ленте сыграли Джереми Аллен Вайт ("Железный коготь", сериал "Медведь"), которому досталась роль Ротты Гатта, сына криминального авторитета Джабби Гатта, и Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Охотники на призраков", "Аватар" Повстанцев.
Режиссером фильма выступил создатель сериала "Мандалорец" Джон Фавро, а сценарий ему снова помог писать Дэйв Филони.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-