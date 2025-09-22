Фильм "Мандалорец и Грогу" станет продолжением хитового сериала — первый трейлер
Фильм "Мандалорец и Грогу" станет продолжением хитового сериала — первый трейлер

"Мандалорец"
Вышел первый трейлер полнометражного научно-фантастического фильма "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian and Grogu), который станет прямым продолжением хитового сериала "Мандалорец" от Disney+ из вселенной "Звездных войн".

Главные тезисы

  • Фильм “Мандалорец и Грогу” является продолжением популярного сериала и будет проходить после завершения третьего сезона.
  • Главную роль в фильме играет Педро Паскаль, который возвращается к образу мандалорца Дина Джарина.
  • Из трейлера становится известно, что активное участие в сюжете принимает эволюционировавший персонаж малыша Грогу.

Фильм "Мандалорец и Грогу": Педро Паскаль сыграет главную роль

Сюжет фильма держится в секрете. Известно только, что его события будут происходить через некоторое время после завершения третьего сезона сериала.

Судя по трейлеру, малыш Грогу уже заметно эволюционировал, поэтому также активно участвует в миссиях одинокого охотника за головами, мандалорца Дина Джарина.

В полнометражном фильме к главной роли вернулся Педро Паскаль ("Гладиатор II", "Материалисты", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Нарко", "Последние из нас").

Также в ленте сыграли Джереми Аллен Вайт ("Железный коготь", сериал "Медведь"), которому досталась роль Ротты Гатта, сына криминального авторитета Джабби Гатта, и Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Охотники на призраков", "Аватар" Повстанцев.

Режиссером фильма выступил создатель сериала "Мандалорец" Джон Фавро, а сценарий ему снова помог писать Дэйв Филони.

