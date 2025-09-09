Мадс Миккельсен поразил игрой в хорроре "Пыльный кролик" — трейлер

Зрители делятся первыми впечатлениями после просмотра первого трейлера экшн-горора "Пыльный кролик" (Dust Bunny), главную роль в котором сыграл всемирно известный датский актер Мадс Миккельсен.
Главные тезисы
- Фильм рассказывает историю восьмилетней девочки, которая просит соседа убить монстра под ее кроватью.
- Режиссером и сценаристом выступил Брайан Фуллер, известный за работой над сериалом “Ганнибал”.
Почему стоит посмотреть хоррор "Пыльный кролик"
Мадс Миккельсен известен своим участием в таких кинопроектах как “Охота”, “Доктор Стрэндж”, “Еще по одной”, “Фантастические звери: Тайны Дамблдора”, “Индиана Джонс и реликвия судьбы”, сериал “Ганнибал”.
Эта история расскажет о восьмилетней девочке, которая просит своего странного соседа помочь ей убить монстра под кроватью.
По убеждению ребенка, именно это чудовище убило ее семью.
На большие экраны фильм выйдет 5 декабря 2025 года.
Что важно понимать, больше всего Фуллер известен как создатель сериала "Ганнибал", где главную роль сыграл именно Мадс Миккельсен.
Как зрители отреагировали на трейлер хоррора "Пыльный кролик":
Мадс Миккельсен — гениальный актер. Кто-то хочет возразить?
Актерская игра Мадса снова на высоте! Я уже готовлю свои денежки;
Не могу дождаться! Кажется, это будет очень интересно;
Замысл действительно впечатляет, поэтому я точно пойду на этот фильм;
Трейлер — бомба! Мадс — непревзойденный актер!
