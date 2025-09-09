Мадс Миккельсен поразил игрой в хорроре "Пыльный кролик" — трейлер

Зрители делятся первыми впечатлениями после просмотра первого трейлера экшн-горора "Пыльный кролик" (Dust Bunny), главную роль в котором сыграл всемирно известный датский актер Мадс Миккельсен.

Почему стоит посмотреть хоррор "Пыльный кролик"

Мадс Миккельсен известен своим участием в таких кинопроектах как “Охота”, “Доктор Стрэндж”, “Еще по одной”, “Фантастические звери: Тайны Дамблдора”, “Индиана Джонс и реликвия судьбы”, сериал “Ганнибал”.

Эта история расскажет о восьмилетней девочке, которая просит своего странного соседа помочь ей убить монстра под кроватью.

По убеждению ребенка, именно это чудовище убило ее семью.

На большие экраны фильм выйдет 5 декабря 2025 года.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Брайан Фуллер, прославившийся благодаря работе над сериалами ("Герои", "Американские боги", "Звездный путь: Дискавери").

Что важно понимать, больше всего Фуллер известен как создатель сериала "Ганнибал", где главную роль сыграл именно Мадс Миккельсен.

Как зрители отреагировали на трейлер хоррора "Пыльный кролик":