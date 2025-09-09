Мадс Міккельсен вразив грою в горорі "Пиловий кролик" — трейлер

Глядачі діляться першими враженнями після перегляду трейлеру екшн-горора "Пиловий кролик" (Dust Bunny), головну роль в якому зіграв всесвітньовідомий данський актор Мадс Міккельсен.

Чому варто подивитися горор "Пиловий кролик"

Мадс Міккельсен відомий своєю участю в таких кінопроєктах як “Полювання", "Доктор Стрендж", "Ще по одній", "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", "Індіана Джонс і реліквія долі", серіал "Ганнібал".

Ця історія розповість про восьмирічну дівчинка, яка просить свого дивного сусіда допомогти їй вбити монстра під її ліжком.

На переконання дитини, саме це чудовисько вбило її родину.

На великі екрани фільм вийде 5 грудня 2025 року.

Режисером та сценаристом фільму виступив Браян Фуллер, який прославився завдяки роботі над серіалами ("Герої", "Американські боги", "Зоряний шлях: Дискавері").

Що важливо розуміти, найбільше Фуллер відомий як творець серіалу "Ганнібал", де головну роль зіграв саме Мадс Міккельсен.

Як глядачі відреагували на трейлер горору "Пиловий кролик":