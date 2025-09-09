Мадс Міккельсен вразив грою в горорі "Пиловий кролик" — трейлер

Глядачі діляться першими враженнями після перегляду трейлеру екшн-горора "Пиловий кролик" (Dust Bunny), головну роль в якому зіграв всесвітньовідомий данський актор Мадс Міккельсен.
Головні тези:
- Фільм розповідає історію восьмирічної дівчинки, яка просить сусіда вбити монстра під її ліжком.
- Режисером та сценаристом виступив Браян Фуллер, відомий за роботою над серіалом “Ганнібал”.
Чому варто подивитися горор "Пиловий кролик"
Мадс Міккельсен відомий своєю участю в таких кінопроєктах як “Полювання", "Доктор Стрендж", "Ще по одній", "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", "Індіана Джонс і реліквія долі", серіал "Ганнібал".
Ця історія розповість про восьмирічну дівчинка, яка просить свого дивного сусіда допомогти їй вбити монстра під її ліжком.
На переконання дитини, саме це чудовисько вбило її родину.
На великі екрани фільм вийде 5 грудня 2025 року.
Що важливо розуміти, найбільше Фуллер відомий як творець серіалу "Ганнібал", де головну роль зіграв саме Мадс Міккельсен.
Як глядачі відреагували на трейлер горору "Пиловий кролик":
Мадс Міккельсен — геніальний актор. Хто хоче заперечити?
Акторська гра Мадса знову на висоті! Я вже готую свої грошики;
Не можу дочекатися! Здається, це буде дуже цікаво;
Замисел справді вражає, тому я точно піду на цей фільм;
Трейлер — бомба! Мадс — неперевершений актор!
