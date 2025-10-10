Фільм "Minecraft" отримає продовження — відома дата прем'єри

Пригодницька комедія "Minecraft: Фільм", яка вийшла на великі екрани в квітні 2025, потрапила під шквали критики не лише з боку кіноекспертів, але й глядачів. Попри це, автори проєкту уже знімають другу частину для тих, кому все сподобалося.
Головні тези:
- Продюсерами другої частини пригод "Minecraft" стануть Мері Парент, Кейл Бойтер, Рой Лі, Ерік Маклеод.
- Акторський склад наразі не розкривається.
Друга частина "Minecraft" уже в процесі створення
Згідно з даними видання Variety, студія Warner Bros. уже активно працює над другою частиною фільму, сюжет котрого базується на однойменній культовій відеогрі-пісочниці.
Журналісти змогли дізнатися, що прем'єра повинна відбутися 23 липня 2027 року.
Цікавим моментом є те, що сюжет та акторський склад поки взагалі не розкривають.
Ні для кого не секрет, що саме перший фільм "Minecraft” був одним з найкасовіших у 2025 році після "Ліло і Стіч" від Disney.
Головні ролі у ньому дісталися зіркам Голлівуду — Джеку Блеку та Джейсону Момоа.
Сюжет розгортався навколо групи звичайних гравців і мешканців блочного світу.
Вони повинні були об’єднатися, аби урятувати його від загрози — злого Ендер Дракона, який руйнує все довкола.
