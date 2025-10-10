Фільм "Minecraft" отримає продовження — відома дата прем'єри

Пригодницька комедія "Minecraft: Фільм", яка вийшла на великі екрани в квітні 2025, потрапила під шквали критики не лише з боку кіноекспертів, але й глядачів. Попри це, автори проєкту уже знімають другу частину для тих, кому все сподобалося.

Друга частина "Minecraft" уже в процесі створення

Згідно з даними видання Variety, студія Warner Bros. уже активно працює над другою частиною фільму, сюжет котрого базується на однойменній культовій відеогрі-пісочниці.

Журналісти змогли дізнатися, що прем'єра повинна відбутися 23 липня 2027 року.

Цікавим моментом є те, що сюжет та акторський склад поки взагалі не розкривають.

Однак, відомо, що Джаред Гесс повернеться до режисерської роботи та напише сценарій у співавторстві з Крісом Галлеттою. Продюсерами другої частини пригод "Minecraft" стануть Мері Парент, Кейл Бойтер, Рой Лі, Ерік Маклеод та інші. Поширити

Ні для кого не секрет, що саме перший фільм "Minecraft” був одним з найкасовіших у 2025 році після "Ліло і Стіч" від Disney.

Головні ролі у ньому дісталися зіркам Голлівуду — Джеку Блеку та Джейсону Момоа.

Сюжет розгортався навколо групи звичайних гравців і мешканців блочного світу.