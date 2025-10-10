Фильм "Minecraft" получит продолжение — известна дата премьеры

Приключенческая комедия "Minecraft: Фильм", вышедшая на большие экраны в апреле 2025 года, попала под шквалы критики не только со стороны киноэкспертов, но и зрителей. Тем не менее, авторы проекта уже снимают вторую часть для тех, кому все понравилось.
Главные тезисы
- Продюсерами второй части приключений "Minecraft" станут Мэри Парент, Кейл Бойтер, Рой Ли, Эрик Маклеод.
- Актерский состав пока не раскрывается.
Вторая часть "Minecraft" уже в процессе создания
Согласно данным издания Variety, студия Warner Bros. уже активно работает над второй частью фильма, сюжет которого базируется на одноименной культовой видеоигре-песочнице.
Журналисты смогли узнать, что премьера должна состоятся 23 июля 2027 года.
Интересным моментом является то, что сюжет и актерский состав пока вообще не раскрывают.
Ни для кого не секрет, что именно первый фильм "Minecraft" был одним из самых кассовых в 2025 году после "Лило и Стич" от Disney.
Главные роли в нем достались звездам Голливуда — Джеку Блэку и Джейсону Момоа.
Сюжет разворачивался вокруг группы обычных игроков и жителей блочного мира.
Они должны были объединиться, чтобы спасти его от угрозы — злого Эндера Дракона, который разрушает все вокруг.
