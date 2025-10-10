Фильм "Minecraft" получит продолжение — известна дата премьеры
Фильм "Minecraft" получит продолжение — известна дата премьеры

Вторая часть "Minecraft" уже в процессе создания
Источник:  Variety

Приключенческая комедия "Minecraft: Фильм", вышедшая на большие экраны в апреле 2025 года, попала под шквалы критики не только со стороны киноэкспертов, но и зрителей. Тем не менее, авторы проекта уже снимают вторую часть для тех, кому все понравилось.

Вторая часть "Minecraft" уже в процессе создания

Согласно данным издания Variety, студия Warner Bros. уже активно работает над второй частью фильма, сюжет которого базируется на одноименной культовой видеоигре-песочнице.

Журналисты смогли узнать, что премьера должна состоятся 23 июля 2027 года.

Интересным моментом является то, что сюжет и актерский состав пока вообще не раскрывают.

Однако известно, что Джаред Гесс вернется к режиссерской работе и напишет сценарий в соавторстве с Крисом Галлеттой. Продюсерами второй части приключений "Minecraft" станут Мэри Парент, Кейл Бойтер, Рой Ли, Эрик Маклеод и другие.

Ни для кого не секрет, что именно первый фильм "Minecraft" был одним из самых кассовых в 2025 году после "Лило и Стич" от Disney.

Главные роли в нем достались звездам Голливуда — Джеку Блэку и Джейсону Момоа.

Сюжет разворачивался вокруг группы обычных игроков и жителей блочного мира.

Они должны были объединиться, чтобы спасти его от угрозы — злого Эндера Дракона, который разрушает все вокруг.

